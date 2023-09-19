Варданян сообщил о массированном артобстреле в Нагорном Карабахе
В Нагорном Карабахе начался массированный артобстрел, сообщил бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян в своем телеграм-канале, не приведя других подробностей.
Спустя несколько минут после публикации Варданяна Минобороны Азербайджана сообщило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе.
Азербайджанская сторона рассказала, что 19 сентября разведывательно-диверсионные группы соединений ВС Армении установили мину на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша в Карабахском регионе Азербайджана, в результате чего погибли гражданские лица. В этот же день из-за взрыва мин погибли азербайджанские военнослужащие. Все это Баку расценил как «целенаправленную и планомерную террористическую политику Армении против Азербайджана».
«Гражданское население и объекты инфраструктуры не подвергаются обстрелу, а только легитимные военные цели выводятся из строя», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что о проводимых мероприятиях было проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского Центра мониторинга.
В Минобороны Нагорного Карабаха объявили дезинформацией сообщения Минобороны Азербайджана, что подразделения Армии обороны нарушили режим прекращения огня в Аскеранском районе, в результате чего ранения получили двое азербайджанских военнослужащих.
«Именно азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, применив помимо огнестрельного оружия и минометы», — говорится в сообщении Минобороны непризнанной республики (цитата по ArmenPress).
Помимо этого, армянская сторона опровергла информацию, что подразделения Армии обороны установили на участке автодороги Ахмедбейли — Физули — Шуши противотанковую мину, в результате взрыва которой погибли два мирных жителя.
В начале сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Баку накапливает на этих территориях новые воинские части. Минобороны Азербайджана обвиняло армянских военных в обстреле их позиций.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле обеспокоены эскалацией напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном. «Несмотря ни на что, Россия остается надежным гарантом безопасности», — добавил он.
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