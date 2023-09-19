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WSJ узнала, что экс-главу МИД Китая уволили за внебрачного ребенка в США

WSJ: экс-главу китайского МИДа уволили из-за рождения внебрачного ребенка в США
Китайские следователи обнаружили у бывшего министра иностранных дел Китая Цинь Гана внебрачного ребенка, родившегося в США, узнала WSJ. По данным газеты, из-за возможной угрозы национальной безопасности чиновник и был уволен
Цинь Ган
Цинь Ган (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, снятый с должности 25 июля, состоял во внебрачной связи, которая продолжалась все время его пребывания на посту посла КНР в Вашингтоне, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

Цинь Ган возглавил китайский МИД в прошлом декабре, покинув должность посла в США, которую занимал с июля 2021 года. Перед отставкой с поста министра он месяц не появлялся на публике. Незадолго до того, как было объявлено об увольнении, МИД заявил, что отсутствие 57-летнего Циня было вызвано проблемами со здоровьем.

По данным WSJ, высокопоставленным китайским чиновникам сообщили итоги расследования в отношении экс-министра. Из них следовало, что Цинь Ган вступил во внебрачную связь в США, которая привела к рождению ребенка. Сейчас расследование продолжается: оперативники пытаются выяснить, не угрожали ли действия дипломата интересам безопасности КНР.

На фоне инцидента китайская разведка усилила слежку за чиновниками, которые состоят в каких-либо отношениях с иностранцами, утверждает газета.

Помимо Цинь Гана из публичной сферы недавно пропал министр обороны Ли Шанфу. 15 сентября The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что глава китайского военного ведомства отстранен от должности. По данным собеседников Reuters, Ли находится под следствием за коррупционные нарушения при закупке военной техники. По делу проходят еще восемь человек, бывших его подчиненными с 2017 по 2022 год. Пекин официально сообщение не комментировал.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
МИД Китая рождение ребенка любовница США увольнение
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