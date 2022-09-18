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Путин призвал Киргизию и Таджикистан не допускать эскалации
Баткенская область, Киргизия
Президент России Владимир Путин призвал Киргизию и Таджикистан не допустить дальнейшей эскалации и принять меры «к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами», сообщил Кремль. Он провел разговоры с президентами двух стран Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном.
Путин также подтвердил, что Россия готова оказать необходимую помощь для обеспечения стабильности «в киргизско-таджикском приграничье».
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