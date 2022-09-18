Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Песков исключил намерение России и Китая «рулить миром» Политика, 14:16
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 14:02
Путин призвал Киргизию и Таджикистан не допускать эскалации Политика, 13:56
Уран и «атом»: как инвестору заработать на дефиците нефти в ЕС Pro, 13:48
Легионер предложил считать «Зенит» чемпионом после победы над «Динамо» Спорт, 13:48
Минобороны России сообщило о «безуспешных попытках наступления» ВСУ Политика, 13:38
Программист «Яндекса» во второй раз выиграл Московский марафон Спорт, 13:25
Школы Белгородской области на границе с Украиной перейдут на дистанционку Политика, 13:15
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Ускорить скорую: как спасти людей с инсультом Партнерский проект, 13:14
Ципрас предложил сделать Грецию мостом, а не форпостом Политика, 12:54
Альваресу потребуется операция после боя с Головкиным Спорт, 12:48
Четыре реакции на страх, которые только усилят его Pro, 12:32
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 12:26
Пелоси осудила «незаконные атаки» Азербайджана на Армению Политика, 12:23
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Путин призвал Киргизию и Таджикистан не допускать эскалации

Баткенская область, Киргизия
Баткенская область, Киргизия (Фото: МЧС КР)

Президент России Владимир Путин призвал Киргизию и Таджикистан не допустить дальнейшей эскалации и принять меры «к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами», сообщил Кремль. Он провел разговоры с президентами двух стран Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном.

Путин также подтвердил, что Россия готова оказать необходимую помощь для обеспечения стабильности «в киргизско-таджикском приграничье».

Президент Киргизии пообещал не отдавать ни одного метра земли
Политика
Баткенская область, Киргизия

Материал дополняется.

Персоны

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter