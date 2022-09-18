Киргизия объявила траур по погибшим в конфликте с Таджикистаном

Баткен, Киргизия (Фото: Даниль Усманов / AP)

Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября Днем национального траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном.

В День национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспустят государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано в день национального траура отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана обострился в ночь на 16 сентября. Под обстрелы попали части Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области Киргизии, а также Исфаринского и Гафуровского районов Согдийской области Таджикистана. Также обстрелам подверглись Ошская область Киргизии и район Лахш в Таджикистане.



В течение суток с начала эскалации стороны неоднократно договаривались запустить в действие режим прекращения огня, в том числе об этом говорилось на уровне президентов двух стран, однако договоренности снова нарушались. Президент России Владимир Путин призвал страны не допустить дальнейшей эскалации.

В МЧС Киргизии утром сообщили, что в результате конфликта погибли 37 человек. 129 человек получили ранения. Таджикская сторона о потерях официально не сообщала. Накануне в Душанбе заявили, что из-за обстрелов со стороны Киргизии погибли мирные граждане Таджикистана.