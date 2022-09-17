Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» и поднялся на второе место в РПЛ Спорт, 18:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:05
Нэнси Пелоси прилетела в Армению Политика, 18:00
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 17:59
В Шотландии действующий футболист впервые признался в гомосексуальности Спорт, 17:48
Алиев сообщил Эрдогану о завершении «операции» в Армении Политика, 17:31
Эрдоган назвал переговоры с Путиным в Самарканде плодотворными Политика, 17:23
Клубный дом в Сочи: от патио до пентхауса с двухуровневой террасой РБК и Reef Residence, 17:10
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Игрока «Спартака» дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил Спорт, 17:07
Футболист «Крыльев» Пиняев забил первый гол после коллапса легкого Спорт, 17:03
H&M назвала новые сроки распродажи в Белоруссии перед уходом Бизнес, 17:01
При обстрелах Донецка четыре человека погибли и трое пострадали Политика, 16:43
Жена осужденной в России баскетболистки из США встретилась с Байденом Спорт, 16:36
Чем запомнился режиссер Игорь Масленников. Фотогалерея Общество, 16:31 
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Нэнси Пелоси прилетела в Армению

Она возглавляет делегацию, в которую входят еще трое конгрессменов. Целью поездки Пелоси назвала поддержку «безопасности в Армении и Кавказском регионе». Визит происходит на фоне обострения между Ереваном и Баку

Самолет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в ереванском аэропорту «Звартноц», передает Armenpress.

Ранее Пелоси сообщила, что в поездке ее будут сопровождать двое членов конгресса армянского происхождения — республиканки Джеки Спейер и Анна Эшоо, а также демократ Фрэнк Пэллон. В рамках визита она встретится с премьер-министром республики Николом Пашиняном.

Спикер нижней палаты конгресса назвала решение посетить Ереван спонтанным. Цель визита, по ее словам, — поддержать «безопасность, экономическую стабильность и демократическое правление в Армении и Кавказском регионе». В серии твитов, посвященной поездке в Ереван, Пелоси напомнила, что в 2019 году палата представителей большинством голосов признала геноцид армян, а в апреле 2021-го президент Джо Байден стал первым американским лидером, который публично назвал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в XX веке (тогда на территории государства, по разным оценкам, погибли от 660 тыс. до 1,5 млн армян). Турция и Азербайджан не признают эти события геноцидом.

Пелоси обещала вводить санкции против России, пока «пушки не замолчат»
Политика
Нэнси Пелоси

Визит Пелоси происходит на фоне очередного обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Оно началось в ночь на 13 сентября. К 15 сентября стороны достигли договоренностей о прекращении огня и возобновили переговоры. Ереван сообщал о гибели 135 военных в результате очередной эскалации, Баку — о 77 погибших азербайджанских солдатах.

Пашинян 16 сентября в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным назвал обстановку на границе «относительно спокойной», но отметил, что ситуация остается «очень напряженной». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 сентября заявил, что получал от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию о завершении «военной операции» на границе с Арменией.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Нэнси Пелоси США Армения
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное
Политика
Politico узнало о планах Пелоси посетить Армению
Политика
Армения и Азербайджан возобновили переговоры
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter