Нэнси Пелоси прилетела в Армению

Она возглавляет делегацию, в которую входят еще трое конгрессменов. Целью поездки Пелоси назвала поддержку «безопасности в Армении и Кавказском регионе». Визит происходит на фоне обострения между Ереваном и Баку

Самолет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в ереванском аэропорту «Звартноц», передает Armenpress.

Ранее Пелоси сообщила, что в поездке ее будут сопровождать двое членов конгресса армянского происхождения — республиканки Джеки Спейер и Анна Эшоо, а также демократ Фрэнк Пэллон. В рамках визита она встретится с премьер-министром республики Николом Пашиняном.

Спикер нижней палаты конгресса назвала решение посетить Ереван спонтанным. Цель визита, по ее словам, — поддержать «безопасность, экономическую стабильность и демократическое правление в Армении и Кавказском регионе». В серии твитов, посвященной поездке в Ереван, Пелоси напомнила, что в 2019 году палата представителей большинством голосов признала геноцид армян, а в апреле 2021-го президент Джо Байден стал первым американским лидером, который публично назвал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в XX веке (тогда на территории государства, по разным оценкам, погибли от 660 тыс. до 1,5 млн армян). Турция и Азербайджан не признают эти события геноцидом.

Визит Пелоси происходит на фоне очередного обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Оно началось в ночь на 13 сентября. К 15 сентября стороны достигли договоренностей о прекращении огня и возобновили переговоры. Ереван сообщал о гибели 135 военных в результате очередной эскалации, Баку — о 77 погибших азербайджанских солдатах.

Пашинян 16 сентября в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным назвал обстановку на границе «относительно спокойной», но отметил, что ситуация остается «очень напряженной». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 сентября заявил, что получал от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию о завершении «военной операции» на границе с Арменией.