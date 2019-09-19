Россия одобрила конвенцию о разделе Каспийского моря

Речь идет о документе, который в прошлом году подписали Россия, Иран, Туркмения, Казахстан и Азербайджан. Он в том числе разделяет между странами границы недр Прикаспийского бассейна и устанавливает правила судоходства в регионе

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Государственная дума в третьем, окончательном чтении ратифицировала конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В июле документ на рассмотрение депутатов внес президент Владимир Путин.

Речь идет о конвенции, которую лидеры России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении подписали в августе 2018 года, спустя 22 года обсуждения документа — стороны не могли согласовать его основные пункты. Конвенция устанавливает основу для создания линий разграничения дна и недр в Прикаспийском бассейне, определяет правила судоходства, рыболовства и прокладки магистральных трубопроводов. Кроме того, документ утверждает запрет на создание на берегах Каспия иностранных военных баз и монополию на мореплавание только под флагами подписавших конвенцию стран.

Разработка конвенции началась в 1996 году, после распада СССР. В советское время статус Каспия регулировался договором между Советским Союзом и Ираном — тогда это были единственные страны с выходом к Каспийскому морю. Президент Владимир Путин, комментируя подписание документа, назвал его «современным, сбалансированным международным договором».