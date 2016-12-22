Путин прокомментировал подписание Конвенции о правовом статусе Каспия

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто подписал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, и назвал ее «современным, сбалансированным, международным договором». Об этом российский лидер заявил во время Пятого каспийского саммита, который проходит в казахстанском городе Актау, сообщается на сайте Кремля.



Он отметил, что конвенция была подписана после переговоров, которые длились более 20 лет. Она «закрепляет исключительное право и ответственность» государств-подписантов «за судьбу Каспийского моря» и устанавливает «четкие правила его коллективного использования», сказал Путин. «Хочу поблагодарить всех причастных к этому большому делу: и лидеров государств, и переговорщиков, и экспертов», — заметил президент России.



Российский лидер подчеркнул, что документ был выработан на основе консенсуса и учета взаимного интереса всех стран и заменит договоренности между СССР и Ираном 1921 и 1940 годов, которые регламентировали торговлю и мореплавание, в том числе в Каспийском море. Путин пояснил, что новая конвенция регламентирует вопросы разграничений, режима судоходства и рыболовства, устанавливает нормы военно-политического взаимодействия между странам. Документ также гарантирует, что акватория Каспийского моря будет использоваться исключительно в мирных целях и там не будут находиться вооруженные силы тех стран, которые не входят в данный регион, сказал Путин.

Президент отметил, что урегулирование правового статуса Каспия позволит создать условия, которые выведут сотрудничество между странами на новый уровень партнерских отношений и позволят развивать «тесную кооперацию по самым различным направлениям». «Россия нацелена на совместную энергичную работу по их реализации со всеми каспийскими государствами», — заверил Путин.

В воскресенье, 12 августа, Россия, Казахстан, Иран, Азербайджан и Туркмения подписали Конвенцию о статуте Каспийского моря. Согласно этому договору определены параметры разграничения дна и недр этой акватории, на основе которого будет в будущем определена доля каждой страны в Прикаспийском бассейне. В том числе в документе указаны правила рыболовства, судоходства и прокладки магистральных трубопроводов в Каспийском море. Кроме того, государства-подписанты условились о внешних границах между странами по территориальным водам.