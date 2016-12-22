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Пять стран спустя 22 года подписали конвенцию о разделе Каспия
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Пять стран спустя 22 года подписали конвенцию о разделе Каспия
Политика, 14:15
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Пять стран спустя 22 года подписали конвенцию о разделе Каспия
Лидеры пяти стран подписали документ, определяющий правовой статус Каспийского моря. Идею конвенции обсуждали с 1996 года, а согласовать основные пункты смогли лишь полгода назад
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Турмении в Актау подписал Конвенцию о статусе Каспийского моря, сообщает агентство «Интерфакс». Как объяснил глава Ирана Хасан Роухани, документ, который обсуждался 22 года, создает основу для создания линий разграничения дна и недр, на основе которой в будущем будет определена доля каждой страны в Прикаспийском бассейне.

Подписавшие конвенцию также договорились о правилах, в соответствии с которыми будут осуществляться судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов. Каждая страна должна будет установить свои территориальные воды не шире 15 морских миль от исходных линий, а также рыболовную зону, которая будет к ним прилегать. При этом конвенция предполагает, что пять стран определят общий допустимый улов и распределят его на национальные квоты.

Внешняя граница территориальных вод будет считаться государственной границей.

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Также участники саммита в Актау подписали документы о сотрудничестве в торгово-экономической сфере, а также в вопросе транспорта. Речь, в частности, идет о привлечении дополнительных транспортных грузопотоков, развитии регулярных пассажирских перевозок, создании логистических центров.

Кроме того, стороны договорились заключить договор о взаимодействии в военной сфере. Речь идет, в частности, о запрете на строительство на берегах Каспия иностранных военных баз, а также об установлении монополии на любое мореплавание исключительно под флагами пяти подписавших конвенцию стран.

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Совместная комиссия пяти стран по выработке конвенции начала работу в 1996 году, поскольку после распада СССР правовой статус закреплен не был. В советское время статус водоема регулировался договором между СССР и Ираном — единственными странами, имевшими выход к Каспийскому морю. Однако затем таких государств стало пять. Еще четыре страны — Грузия, Армения, Узбекистан и Турция — входят в бассейн водоема.

Спорным был вопрос об определении границ акватории для каждой из пяти стран, а также вопрос о порядке согласования работ по прокладке трубопроводов по дну моря.

В декабре прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что участникам переговоров удалось «найти развязки» по всем ключевым вопросам.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Каспийское море
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