Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о статусе Каспия

Президент России Владимир Путин внес на утверждение в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

В августе прошлого года глава государства заявил о подписании конвенции на Пятом каспийском саммите, проходившем в Казахстане. Как отмечал российский лидер, переговоры по документу длились начиная с 1996 года. Он устанавливает «четкие правила коллективного использования» Каспийского моря и закрепляет за государствами-участниками ответственность за его судьбу, добавил он.

По словам президента, Конвенция учитывает интересы всех стран-участниц и заменяет соглашения по торговле и мореплаванию между СССР и Ираном, заключенные в 1921 и 1940 годах, включая договоренности по Каспию.

Договор гарантирует, что акватория будет использоваться только в мирных целях и вооруженные силы стран, не входящих в регион, не смогут присутствовать в ней, говорил Путин, добавляя, что конвенция выведет сотрудничество между участниками на новый уровень

12 августа прошлого года Конвенцию о статусе Каспия подписали пять стран: Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркмения. Договор определяет долю каждого государства в Прикаспийском бассейне и устанавливает правила судоходства, рыболовства и прокладки трубопроводов в акватории.