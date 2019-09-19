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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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В Минобороны заявили о неэффективности систем Patriot в Саудовской Аравии
Во время атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии американские Patriot «пропустили десятки беспилотников и крылатых ракет», они не способны справиться с воздушным нападением «в реальной боевой обстановке», заявили в ведомстве
Американский противоракетный комплекс «Пэтриот» (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

Благодаря США на территории Саудовской Аравии развернута мощная система ПВО, в которую входят ЗРК Patriot, однако американские системы демонстрируют низкую эффективность. Об этом, как пишут ТАСС и «РИА Новости», заявил неназванный высокопоставленный источник в российском Минобороны.

«Как такая действительно мощная система ПВО могла пропустить десятки беспилотников и крылатых ракет [во время атаки на Saudi Aramco]? Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами ЗРК Patriot не соответствуют заявляемым характеристикам — у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами», — заявил собеседник агентств в ведомстве.

Политика
Помпео объяснил провал комплексов Patriot при атаке на Саудовскую Аравию

По его мнению, системы Patriot не готовы отражать массированное воздушное нападение «в реальной боевой обстановке». Согласно оценке собеседника агентств, на северной границе Саудовской Аравии находится 88 установок Patriot.

Patriot, установленные в Саудовской Аравии, подверглись критике после атаки дронов и крылатых ракет на нефтяные объекты Saudi Aramco, в результате которых Саудовская Аравия была вынуждена вдвое сократить объем добычи нефти.

После инцидента президент Владимир Путин предложил Эр-Рияду «принять мудрое государственное решение» и купить российские системы С-400.

Политика
Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400

Госсекретарь США Майк Помпео объяснял ситуацию с Patriot тем, что даже лучшие средства ПВО иногда ошибаются. Источники CBS News среди высокопоставленных американских чиновников указывали, что системы ПВО Саудовской Аравии не сбили дроны и ракеты, так как были направлены южнее — в сторону Йемена, а не Ирана, откуда, по данным США, было совершено нападение.

Автор: Артём Губенко
Теги: Минобороны, комплексы ПВО, Patriot
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