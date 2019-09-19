В Минобороны заявили о неэффективности систем Patriot в Саудовской Аравии

В Минобороны заявили о неэффективности систем Patriot в Саудовской Аравии

Во время атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии американские Patriot «пропустили десятки беспилотников и крылатых ракет», они не способны справиться с воздушным нападением «в реальной боевой обстановке», заявили в ведомстве

Американский противоракетный комплекс «Пэтриот» (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

Благодаря США на территории Саудовской Аравии развернута мощная система ПВО, в которую входят ЗРК Patriot, однако американские системы демонстрируют низкую эффективность. Об этом, как пишут ТАСС и «РИА Новости», заявил неназванный высокопоставленный источник в российском Минобороны.

«Как такая действительно мощная система ПВО могла пропустить десятки беспилотников и крылатых ракет [во время атаки на Saudi Aramco]? Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами ЗРК Patriot не соответствуют заявляемым характеристикам — у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами», — заявил собеседник агентств в ведомстве.

По его мнению, системы Patriot не готовы отражать массированное воздушное нападение «в реальной боевой обстановке». Согласно оценке собеседника агентств, на северной границе Саудовской Аравии находится 88 установок Patriot.

Patriot, установленные в Саудовской Аравии, подверглись критике после атаки дронов и крылатых ракет на нефтяные объекты Saudi Aramco, в результате которых Саудовская Аравия была вынуждена вдвое сократить объем добычи нефти.