В Минобороны заявили о неэффективности систем Patriot в Саудовской Аравии

Благодаря США на территории Саудовской Аравии развернута мощная система ПВО, в которую входят ЗРК Patriot, однако американские системы демонстрируют низкую эффективность. Об этом, как пишут ТАСС и «РИА Новости», заявил неназванный высокопоставленный источник в российском Минобороны.
«Как такая действительно мощная система ПВО могла пропустить десятки беспилотников и крылатых ракет [во время атаки на Saudi Aramco]? Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами ЗРК Patriot не соответствуют заявляемым характеристикам — у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами», — заявил собеседник агентств в ведомстве.
По его мнению, системы Patriot не готовы отражать массированное воздушное нападение «в реальной боевой обстановке». Согласно оценке собеседника агентств, на северной границе Саудовской Аравии находится 88 установок Patriot.
Patriot, установленные в Саудовской Аравии, подверглись критике после атаки дронов и крылатых ракет на нефтяные объекты Saudi Aramco, в результате которых Саудовская Аравия была вынуждена вдвое сократить объем добычи нефти.