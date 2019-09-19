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В конгрессе сегодня обсудят санкции против российского госдолга
Сенаторы и конгрессмены сегодня должны согласовать итоговую версию военного бюджета США, разные варианты которого содержат новые санкции против России и новые расходы на модернизацию ядерного арсенала Америки
Фото: Erin Scott / Reuters

В четверг, 19 сентября, члены палаты представителей конгресса и сената начнут обсуждать итоговую версию законопроекта о бюджете Пентагона на следующий финансовый год (1 октября — 30 сентября). Это следует из сообщения, опубликованного на сайте комитета сената по Вооруженным силам. Обсуждение пройдет в специальном комитете в составе 12 представителей из обеих палат. От республиканцев в комитет войдет в том числе конгрессвумен Элизабет Чейни, дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни.

Cейчас существует две версии бюджета Пентагона. Первая была принята палатой представителей, где большинство контролирует Демократическая партия. Эта версия содержит поправку с санкциями против госдолга России. Сенатская версия билля антироссийских санкций не содержит, но включает в себя дополнительные средства на модернизацию ядерного арсенала США. Представителям палат необходимо прийти к согласию.

Бюджет санкций и ракет

Республиканцы считают необходимым выделить больше средств на укрепление американской обороны, в том числе от России. Чейни заявила, что приложит все усилия, чтобы добиться принятия бюджета Пентагона, соответствующего вызовам, с которыми столкнулись США. «В целях нашей безопасности мы должны выделить ресурсы, разработать и развернуть системы, необходимые для защиты от наших соперников. Это включает в себя модернизацию нашей ядерной триады и сокращение отставания от России в системе сдерживания путем развертывания ядерного оружия малой мощности», — пояснила она.

Чейни указала, что хочет внести коррективы в версию бюджета, предложенную демократами из палаты представителей. Версия сената предполагает выделение дополнительных $65 млн на разработку новых межконтинентальных ракет по сравнению с версией нижней палаты. Билль сенаторов также предоставит Пентагону больше денег на программу модернизации ядерного оружия, направленную на снабжение баллистических ракет для подводных лодок боеприпасами пониженной мощности W76-2. Наконец, сенатская версия предлагает больше средств на развертывание ракет средней и малой дальности, которые были запрещены положениями российско-американского договора о РМСД, действие которого было прекращено в августе.

Будут ли республиканцы принимать положения о санкциях против России, Чейни не упомянула. Впрочем, конгресс, скорее всего, проголосует за санкции, считает профессор Джорджтаунского университета в США Андерс Ослунд. В то же время, сказал он РБК, новые меры будут лишь дополнением к уже существующим санкциям против госдолга России, которые были приняты администрацией США после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании.

Пакет соответствующих санкций вступил в силу 19 августа. Они накладывают частичный запрет на операции с российским госдолгом. Американским банкам запрещается участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, а также кредитовать российское правительство в любой валюте, отличной от рубля. США также будут препятствовать предоставлению России любых займов, финансовой или технической помощи от международных институтов (МВФ или Всемирного банка).

Необходимость новых санкций объяснили в палате представителей рисками вмешательства России в американскую внутреннюю политику. Согласно положениям билля, ограничительные меры против российского госдолга должны быть приняты в течение 90 дней после утверждения законопроекта. Запрет будет наложен на операции с госдолгом, выпущенным спустя минимум 180 дней после утверждения законопроекта.

Санкции могут быть сняты, если после очередных выборов директор национальной разведки США придет к выводу, что Россия не пыталась в них вмешаться, и это заключение будет поддержано резолюциями обеих палат конгресса. Ближайшие выборы в конгресс, как и президентские, пройдут в США в ноябре 2020 года.

Что включено в санкционную поправку к оборонному биллю

Авторы санкционной поправки к оборонному бюджету — демократы Брэдли Шерман и Максин Уотерс. Она запрещает операции с облигациями, выпущенными российским Центральным банком, Фондом национального благосостояния, Федеральным казначейством или аффилированными с ними лицами и структурами. Поправка также запрещает заключение соглашений о валютных свопах с указанными институтами и блокирует американцам доступ к любым другим определяемым решением президента США финансовым инструментам, срок погашения которых превышает 14 дней. Билль о бюджете был утвержден членами палаты представителей в июле 220 голосами «за», 197 законодателей выступили против.

К чему могут привести новые санкции

«Краткосрочный эффект от новых санкций, включенных в бюджет Пентагона, будет небольшой, но они серьезно снизят потенциал для дальнейшего финансового сотрудничества [структур США и России]», — считает Андерс Ослунд. Шансы на принятие компромиссного билля с антироссийскими санкциями существуют, подтвердил РБК бывший старший советник OFAC Брайан О'Тул.

Введение американских санкций против российского суверенного долга может спровоцировать выход иностранных инвесторов из 8–10% российских госбумаг, подсчитало российское рейтинговое агентство АКРА. По его оценке, американские резиденты держат 8% российского госдолга — и они точно выйдут из санкционного актива. Из числа потенциальных держателей этих бумаг также с высокой вероятностью можно исключить норвежский суверенный фонд GPFG, предполагают в АКРА: в прошлом году он объявил об изменении своей инвестиционной политики, так что его вложения в рублевые активы могут сократиться. На начало 2018 года доля норвежского фонда в российском госдолге составляла 1,4%.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россия - США, Санкции, госдолг
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