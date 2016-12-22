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Глава Приморья отказался участвовать в новых выборах губернатора
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Глава Приморья отказался участвовать в новых выборах губернатора
Вторые туры — 2018, 11:42
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Глава Приморья отказался участвовать в новых выборах губернатора
Андрей Тарасенко, назначенный Путиным врио главы Приморья и признанный крайизбиркомом победителем состоявшихся 16 сентября выборов, в случае их отмены не будет участвовать в новом голосовании
Андрей Тарасенко  (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, которого краевой избирком признал победителем выборов главы региона, отказался от участия в новых выборах, если результат состоявшегося 16 сентября голосования будет отменен.

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«Я уже не буду участвовать в выборах», — сказал Тарасенко ТАСС

Ранее в среду, 19 сентября, глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила признать выборы в Приморье недействительными в связи с большим числом выявленных нарушений, которые, по ее словам, допускали оба кандидата.

Глава ЦИК пояснила, что если приморский крайизбирком согласится с ее рекомендацией, то новые в регионе «выборы пройдут через три месяца, как и следует по закону».

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В свою очередь член ЦИК от КПРФ заявил, что считает очевидной победу на выборах 16 сентября кандидата коммунистов Андрея Ищенко.

«Я не согласен с утверждением, что нарушения были и с той, и с другой стороны. С той стороны [штаба Тарасенко] были не нарушения, а преступления», — сказал Колюшин.

Второй тур губернаторских выборов в Приморье прошел 16 сентября. После подсчета 97% протоколов лидировал Ищенко с 50,37 против 47% у Тарасенко. Однако после подсчета 99% бюллетеней вперед вышел Тарасенко с 49%.

После этого КПРФ заявила о фальсификациях и предупредила, что готова к акциям протеста против результатов выборов. В ответ штаб Тарасенко обвинил КПРФ в «скупке голосов».

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Автор: Евгений Калюков.
Теги: Приморский край , Выборы
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