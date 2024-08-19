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Военная операция на Украине ,  
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Гладков заявил о плане защитить от БПЛА школьные автобусы в опасных зонах

Гладков заявил о плане защитить школьные автобусы РЭБ от дронов в опасных зонах
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее в регионе решили защитить от беспилотников с помощью РЭБ пассажирские автобусы, скорые и другой транспорт. Гладков сказал, что оснащение школьных автобусов тоже будет, но в некоторых селах их движение может быть недопустимо
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В Белгородской области собираются оборудовать часть школьных автобусов системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Будут ли школьные автобусы, которые доставляют детей из приграничных муниципалитетов в школы с очным образованием будут ли они оборудованы РЭБ? Будут, но вопрос сложный с точки зрения того, возможно ли вообще движение школьных автобусов в некоторых местах»,

По словам главы региона, во многих селах движение автобусов и большегрузов недопустимо, и вопрос будут обсуждать с Минобороны, пограничной службой, Росгвардией.

Гладков заявил о плане защитить от БПЛА школьные автобусы в опасных зонах
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В июне Гладков рассказал, что в белгородском приграничье от дронов с помощью РЭБ защитят пассажирские автобусы. Весной в регионе начали устанавливать такие системы на машинах скорой помощи, кроме того, ими оснастили автомобили сельскохозяйственных предприятий.

При атаке дрона на автобус в Белгородской области погиб мужчина
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Фото:vvgladkov / Telegram

В соседней Курской области, где две недели назад произошло вторжение ВСУ, власти допустили введение дистанционного обучения из-за сложившейся ситуации. Врио замгубернатора региона Виктор Карамышев отмечал, что в области в последнее время часто объявляют ракетную опасность, кроме того, нужно решить вопрос с тем, как будут учиться эвакуированные из приграничных районов дети — это примерно 15 тыс. человек.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Белгородская область беспилотники школьные автобусы РЭБ Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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