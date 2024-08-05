Гладков: при атаке дрона на автобус в Белгородской области погиб мужчина

При атаке дрона на автобус в Белгородской области погиб мужчина

Фото: vvgladkov / Telegram

Украинский дрон атаковал автобус в Белгородской области, который принадлежал сельхозпредприятию «АгроБелогорье», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю, погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава региона.

Три человека при взрыве получили ранения, уточнил Гладков.

Ранее в этот же день украинские дроны атаковали автомобили, движущиеся по дороге в Белгородской области.

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два легковых автомобиля и один грузовой в селе Репное в Белгородском районе. Водитель одной из машин получил баротравму. Ему на месте была оказана медицинская помощь, от госпитализации пострадавший отказался.

Грузовой автомобиль получил повреждения кузова и кабины, легковушки были повреждены осколками.