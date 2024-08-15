Курские власти допустили введение дистанционного обучения в школах

Врио замгубернатора сообщил, что обсуждается вопрос введения дистанционного обучения в школах, поскольку в регионе несколько раз в день бывает ракетная опасность, кроме того, нужно решить вопрос с обучением уехавших из приграничья

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Школы в Курской области 1 сентября могут быть переведены на дистанционный режим работы, сообщил врио замгубернатора региона Виктор Карамышев в интервью «Соловьев Live».

«Мы сейчас обсуждаем и в ближайшее время будем выносить на оперативный штаб принятие решения о введении с 1 сентября дистанционного обучения», — сказал он.

По словам Карамышева, более 14 тыс. школьников выехали из опасных зон, 3 тыс. из них направились за пределы области. Власти создали ситуационный штаб, чтобы связаться со всеми уехавшими. По словам чиновника, на связь пока не вышли около 700 учеников.

Тех, кто выехал за пределы региона, предполагается зачислить на обучение в местные школы. Находящиеся в Курской области будут обучаться удаленно, прорабатывается возможность обеспечить их планшетами для этого, а также учебниками, поскольку уезжавшие не брали их с собой, покидая дома, сказал Карамышев. Кроме этого, нужно снабдить планшетами и ноутбуками примерно 2 тыс. учителей.

Он добавил, что в ходе боевых действий были повреждены или разрушены 43 образовательных учреждения (в том числе школы-интернаты в Судже и Теткино). В приграничной зоне расположены 113 школ и 30 детских садов, отметил Карамышев.

12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что из приграничных районов области эвакуировались свыше 120 тыс. человек, всего же должны быть эвакуированы 180 тыс. Люди размещаются у родственников, в арендованном жилье, пунктах временного размещения, в том числе в других регионах. Детей отправляют в иные области и республики в лагеря, сказал Карамышев.