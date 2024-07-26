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Военная операция на Украине ,  
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WION сообщил о планах визита Моди на Украину

WION: индийский премьер Нарендра Моди посетит Украину в августе
Сюжет
Военная операция на Украине
Моди на летних встречах с Путиным и Зеленским поднимал тему дипломатического решения конфликта. После его визита в Москву произошел скандал: МИД Индии вызвал посла Украины за критику со стороны Зеленского
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Премьер Индии Нарендра Моди посетит Украину в третью неделю августа, скорее всего — 23 числа, сообщает индийский портал WION со ссылкой на источники среди дипломатов.

На Украине 23 августа празднуется День государственного флага, а 24 августа — День независимости.

Моди полтора месяца назад встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Италии. Премьер Индии рассказал ему о поддержке дипломатического решения конфликта с Россией. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил за отправку за украинский саммит мира в Швейцарии «делегации высокого уровня».

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Фото:Yawar Nazir / Getty Images

В начале июля Моди приезжал в Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным впервые за два года. В ходе переговоров стороны коснулись темы боевых действий: «Возьмем войну, какой-либо конфликт или террористические акты — любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди и особенно когда умирают ни в чем невинные дети, — заявил Моди. — В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен. Поэтому мы считаем, что война не решение». Путин в ответ поблагодарил индийского премьера за усилия по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

Зеленский назвал встречу Моди с Путиным «огромным разочарованием» и «сокрушительным ударом по мирным усилиям», после чего Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре, а украинского посла вызвали в индийский МИД.

Нью-Дели не присоединился к санкциям против Москвы и нарастил закупки российских энергоносителей. Нарендра Моди не выступал с осуждением России, но призывал ее к диалогу и дипломатии.

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Моди Нарендра фото

Моди Нарендра

политик
17 сентября 1950 года
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