WION сообщил о планах визита Моди на Украину

Моди на летних встречах с Путиным и Зеленским поднимал тему дипломатического решения конфликта. После его визита в Москву произошел скандал: МИД Индии вызвал посла Украины за критику со стороны Зеленского

Нарендра Моди (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Премьер Индии Нарендра Моди посетит Украину в третью неделю августа, скорее всего — 23 числа, сообщает индийский портал WION со ссылкой на источники среди дипломатов.

На Украине 23 августа празднуется День государственного флага, а 24 августа — День независимости.

Моди полтора месяца назад встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Италии. Премьер Индии рассказал ему о поддержке дипломатического решения конфликта с Россией. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил за отправку за украинский саммит мира в Швейцарии «делегации высокого уровня».

В начале июля Моди приезжал в Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным впервые за два года. В ходе переговоров стороны коснулись темы боевых действий: «Возьмем войну, какой-либо конфликт или террористические акты — любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди и особенно когда умирают ни в чем невинные дети, — заявил Моди. — В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен. Поэтому мы считаем, что война не решение». Путин в ответ поблагодарил индийского премьера за усилия по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

Зеленский назвал встречу Моди с Путиным «огромным разочарованием» и «сокрушительным ударом по мирным усилиям», после чего Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре, а украинского посла вызвали в индийский МИД.

Нью-Дели не присоединился к санкциям против Москвы и нарастил закупки российских энергоносителей. Нарендра Моди не выступал с осуждением России, но призывал ее к диалогу и дипломатии.