Экс-глава уголовного розыска Севастополя погиб в боях в Курской области

Андрей Яблочков погиб при штурме Мартыновки в Курской области. В 2023 году он уволился по выслуге лет с должности главы уголовного розыска УМВД по Севастополю и ушел на фронт в качестве добровольца

Фото: МВД России

Бывший начальник отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю, майор полиции в отставке Андрей Яблочков погиб при штурме села Мартыновка в Курской области 12 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

«За годы службы в ОВД с 2005 по 2023 год Андрей прошел путь от милиционера батальона патрульно-постовой службы милиции ОВД г. Новочебоксарск до начальника отдела Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю. На его счету много раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Яблочков имел ведомственные награды и знаки отличия.

Он был уволен из ОВД в 2023 году по выслуге лет, тогда же он отправился добровольцем в зону проведения военной операции на Украине. Он погиб 12 августа при штурме Мартыновки в Суджанском районе Курской области. Прощание с майором полиции в отставке пройдет 22 августа в Новочебоксарске.

Бои в Курской области с Вооруженными силами Украины (ВСУ) продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа утверждал, что под контролем ВСУ находилось 28 населенных пунктов, а из Суджанского и Кореневского районов организовано переселение жителей. О зачистке села Мартыновка от украинских сил 15 августа сообщал командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал целью операции в Курской области «создание буферной зоны». По словам главкома ВСУ Александра Сырского, для «обеспечения правопорядка» в регионе появилась военная комендатура.

Российский президент Владимир Путин счел происходящее «масштабной провокацией» и пообещал Киеву достойный ответ на вторжение в приграничные районы Курской области.