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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил, что ВСУ планировали войти в Курск

Алаудинов: «Одной из задач ВСУ в Курской области был заход в Курск»
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Алаудинова, из допросов пленных следовало, что общей задачей было взятие под контроль Курской АЭС и заход в Курск. Он отметил, что Зеленский при удачном исходе операции ВСУ начал бы торговаться за земли
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Одной из задач Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области был заход в город Курск, сообщил замначальника Главного военно-политического управления вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам Алаудинова, из материалов, которые он получил, и из допросов пленных следовало, что общей задачей было взятие под контроль Курской АЭС, а также как можно большей территории. «То есть зайти в сам Курск», — пояснил он. После этого украинские власти должны были «начать торговаться».

«[Президент Украины Владимир] Зеленский решил при любом раскладе сделать такой бросок, который заставил бы нас, якобы, прийти на его условиях к мирному соглашению», — добавил Алаудинов.

В атаке ВСУ на Курскую область он обвинил власти США и Великобритании.

Курская АЭС расположена в Курчатове. Сам город с населением около 40 тыс. человек находится примерно в 65 км от границы с Украиной. На станции сейчас функционируют два (из четырех) энергоблока общей мощностью 2 тыс. МВт. Она обеспечивает более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья.

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Фото:Сергей Петров / Global Look Press

С 6 августа в Курской области идут бои между российской и украинской армиями. По оценке министерства обороны, по состоянию на 19 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 3,4 тыс. военных.

Утром 16 августа Алаудинов заявил, что обстановка в Курской области находится под контролем российских военных. Ранее командир «Ахмата» сообщил, что ВСУ не контролируют полностью город Суджа в регионе, где находятся подразделения российских войск. Алаудинов отметил, что в регионе идут активные бои с противником.

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