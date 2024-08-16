Алаудинов: «Обстановка в Курской области находится под контролем военных России»

Алаудинов заявил, что военные контролируют обстановку в Курской области

Фото: Александр Река / ТАСС

Обстановка в Курской области находится под контролем российских военных, работа по выбиванию солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжается, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«В принципе, за вчерашний день было выжжено очень много техники, уничтожено много противника. Сегодня противник пытается уже другими направлениями пробиться. Никак у него это не получается», — отметил Алаудинов. Он добавил, что российские бойцы удерживают территорию.

С 6 августа в Курской области идут бои с ВСУ.

12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в Курской области, эвакуации из приграничных территорий подлежат 180 тыс. человек, из них 121 тыс. человек уже выехали.

Алаудинов, находящийся в зоне боевых действий, 15 августа заявил, что украинская армия не контролирует курский город Суджа, в нем находятся подразделения российских войск. Он отметил, что идут активные бои с противником.