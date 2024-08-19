Трамп назвал Харрис «товарищем Камалой» и предрек коммунизм в США

Трамп назвал Харрис «товарищем Камалой» и «коммунисткой». Он критиковал экономический план вице-президента за идею регулирования цен, сравнив идею с плановой экономикой в СССР

Дональд Трамп (Фото: Jeenah Moon / Reuters)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в соцсети Truth Social вновь раскритиковал свою соперницу от партии демократов, вице-президента Камалу Харрис и призвал не допустить ее победы на выборах.

Трамп назвал Харрис «товарищем Камалой». «Она — коммунист, она всегда была коммунистом, и она всегда будет коммунистом. При ее правлении США очень быстро потерпят крах. Мы не позволим этому случиться!», — написал он.

Политик не впервые говорит о Харрис как о «товарище», намекая на ее левые взгляды. В частности, на предвыборном митинге в Пенсильвании 17 августа Трамп раскритиковал ее экономический план, который подразумевает запрет «взвинчивания цен» на продукты питания и рецептурные лекарства и предоставление субсидий и налоговых льгот для среднего класса и малоимущих. «Товарищ Камала объявила, что хочет ввести социалистический контроль цен. Вы это видели? Никогда раньше это не работало», — сказал он (цитата по Fox News), заявив, что мера приведет к «голоду и резкому росту цен». «Этот план попробовали там [в СССР], и чем закончился Советский Союз?» — задался вопросом Трамп.

Кандидат от республиканцев также нередко переходит на личности, говоря о своей сопернице, в частности, называет ее «глупой», а ее смех — «сумасшедшим», и высказывается о ее расовой принадлежности. Республиканцы из палаты представителей, включая спикера Майка Джонсона, предостерегали однопартийцев от личных нападок на Харрис, в том числе касающихся расы или гендера.

Трамп также признавал, что союзники призывали его воздержаться от оскорблений в ее адрес, однако политик считает, что имеет на это право из-за того, что Харрис «сделала со страной». «Я очень зол на нее за то, что она использовала судебную систему против меня и других людей — очень зол на нее», — говорил он. Перед тем как заняться политикой, Харрис работала окружным прокурором Сан-Франциско и генеральным прокурором Калифорнии.