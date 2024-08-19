 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Трамп назвал Харрис «товарищем Камалой» и предрек коммунизм в США

Дональд Трамп назвал Камалу Харрис коммунисткой
Сюжет
Выборы президента США
Трамп назвал Харрис «товарищем Камалой» и «коммунисткой». Он критиковал экономический план вице-президента за идею регулирования цен, сравнив идею с плановой экономикой в СССР
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jeenah Moon / Reuters)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в соцсети Truth Social вновь раскритиковал свою соперницу от партии демократов, вице-президента Камалу Харрис и призвал не допустить ее победы на выборах.

Трамп назвал Харрис «товарищем Камалой». «Она — коммунист, она всегда была коммунистом, и она всегда будет коммунистом. При ее правлении США очень быстро потерпят крах. Мы не позволим этому случиться!», — написал он.

Политик не впервые говорит о Харрис как о «товарище», намекая на ее левые взгляды. В частности, на предвыборном митинге в Пенсильвании 17 августа Трамп раскритиковал ее экономический план, который подразумевает запрет «взвинчивания цен» на продукты питания и рецептурные лекарства и предоставление субсидий и налоговых льгот для среднего класса и малоимущих. «Товарищ Камала объявила, что хочет ввести социалистический контроль цен. Вы это видели? Никогда раньше это не работало», — сказал он (цитата по Fox News), заявив, что мера приведет к «голоду и резкому росту цен». «Этот план попробовали там [в СССР], и чем закончился Советский Союз?» — задался вопросом Трамп.

Трамп раскритиковал Харрис за инфляцию и «сумасшедший смех»
Политика
Дональд Трамп

Кандидат от республиканцев также нередко переходит на личности, говоря о своей сопернице, в частности, называет ее «глупой», а ее смех — «сумасшедшим», и высказывается о ее расовой принадлежности. Республиканцы из палаты представителей, включая спикера Майка Джонсона, предостерегали однопартийцев от личных нападок на Харрис, в том числе касающихся расы или гендера.

Трамп также признавал, что союзники призывали его воздержаться от оскорблений в ее адрес, однако политик считает, что имеет на это право из-за того, что Харрис «сделала со страной». «Я очень зол на нее за то, что она использовала судебную систему против меня и других людей — очень зол на нее», — говорил он. Перед тем как заняться политикой, Харрис работала окружным прокурором Сан-Франциско и генеральным прокурором Калифорнии.

Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты

Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США

В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%

WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Камала Харрис США коммунизм
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Харрис Камала фото

Харрис Камала

вице-президент США
20 октября 1964 года
Материалы по теме
Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты
Экономика
Социологи предупредили о пропаже «сахарного кайфа» от Харрис
Политика
Трамп раскритиковал Харрис за инфляцию и «сумасшедший смех»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Захарова сообщила об изучении действий журналистов из США в СуджеПолитика, 11:46
Самолет «Байкал» предложили покупать по цене почти втрое выше базовойБизнес, 11:45
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки11:41
Трамп назвал Харрис «товарищем Камалой» и предрек коммунизм в СШАПолитика, 11:41
Премьер Китая Ли Цян посетит Россию и Белоруссию в августеПолитика, 11:41
В Пакистане пока не смогли найти пропавшего в горах альпинистаОбщество, 11:31
Защита Михаила Ефремова еще не подала ходатайство об УДО актераОбщество, 11:29
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Почему наш мозг так легко увлечь теорией заговора: объясняет нейронаукаPro, 11:27
Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронят в Санкт-ПетербургеСпорт, 11:16
В Ростовской области после пожара из-за атаки дрона пострадали 18 человекПолитика, 11:13
Никаких «я только посмотреть»: как онлайн-магазину поднять продажи до 40%Pro, 11:10
Минфин запланировал выход на биржу в 2025–2030 годах по 20 компаний в годИнвестиции, 11:05
Под Архангельском построят первый город-спутник в АрктикеПресс-релиз, 11:05
В Стерлитамаке произошел взрыв на газопроводеОбщество, 11:03