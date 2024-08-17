Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты

Харрис предложила контролировать цены на продукты, заявив о разнице между плавающей стоимостью товаров в рыночной экономике и завышенными ценами. Штаб Трампа назвал ее «товарищем Камалой» и «полноценной коммунисткой»

Камала Харрис (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Вице-президент США Камала Харрис пообещала ввести федеральный запрет на «взвинчивание цен» на продукты питания и бакалейные товары в случае победы на президентских выборах, передает CNN.

«Мы все знаем, что цены выросли во время пандемии, когда цепочки поставок были прерваны. Но наши цепочки поставок улучшились, а цены по-прежнему слишком высоки», — сказала политик и возложила вину на корпорации.

Колебания стоимости — норма для свободного рынка, но Харрис видит значительную разницу между справедливым ценообразованием и чрезмерными ценами, не связанными с издержками на ведение бизнеса, пояснил ее штаб. В сообщении говорится, что демократы намерены установить ясные правила, чтобы на продуктах питания и бакалейных товарах не зарабатывали сверхприбыль, а генпрокурорам и Федеральной торговой комиссии дадут новые полномочия по введению строгих штрафов.

Обещание Харрис уже раскритиковал штаб республиканского кандидата Дональда Трампа, назвав ее «товарищем Камалой» и «полноценной коммунисткой», а также сравнив план с экономическими моделями Кубы и Венесуэлы. Там отметили, что инициатива подорвет сигналы свободного рынка о спросе и предложении, что в итоге приведет к росту цен.

Цены в США резко выросли в 2021-2022 годах, сейчас они падают до привычного уровня. На этой неделе годовой уровень инфляции опустился ниже 3% — впервые с 2021-го. Экономисты объясняют удорожание товаров множеством причин, в том числе сбои в глобальных цепочках поставок из-за пандемии коронавируса, мер стимулирования со стороны ФРС и Конгресса, увеличения расходов и снижения налогов, одобренных сначала Трампом, а затем Джо Байденом. Экономисты, опрошенные Белым домом, пришли к выводу, что эти причины были более существенны, чем действия корпораций.

Некоторые экономисты предупредили, что предложенные Харрис меры могут напротив лишь навредить потребителям. Когда цены высоки, чаще всего лучшей реакцией будет отсутствие каких-либо мер, считает заведующий кафедрой экономики Университета Вебера Гэвин Робертс. Ограничение цен не позволит выйти на рынок новым конкурентам и воспользоваться преимуществами ситуации, что снизило бы стоимость продуктов в долгосрочной перспективе, пояснил он в беседе с CNN.

Другие поддержали ее инициативу. «Я точно не думаю, что закон о ценовом манипулировании приведет к дефициту», — сказала CNN глава аналитического центра Groundwork Collaborative Линдси Оуэнс, отметив, что это позволит регуляторам пресекать деятельность «недобросовестных игроков», требующих с покупателей высокие цены. Она добавила: «Приятно видеть такой агрессивный подход».

Все экономические инициативы, озвученные Харрис, обойдутся в $1,7 трлн, подсчитали в комитете Конгресса по ответственному федеральному бюджету (CRFB).