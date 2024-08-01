Харрис обвинила Трампа в неуважении из-за слов по поводу ее расы
Вице-президент США Камала Харрис назвала утверждения американского экс-президента Дональда Трампа о ее расовой принадлежности проявлением неуважения.
«То же старое шоу: разногласия и неуважение», — приводит слова Харрис AP News.
Так она ответила на заявление Трампа во время крупнейшего в стране ежегодного собрания темнокожих журналистов в Чикаго. Тогда экс-президент усомнился в расовой принадлежности Харрис, спросив «она индианка или она черная?».
Трамп добавил, что знает ее уже давно, и она «всегда была индийского происхождения и только пропагандировала индийское наследие». Он также подчеркнул, что «не знал, что она черная, пока несколько лет назад она не стала черной».
Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от партии демократов после того, как действующий глава государства Джо Байден снял свою кандидатуру из-за опасений по поводу его здоровья и растущей критики.
От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп, кандидатом в вице-президенты он выбрал сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
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