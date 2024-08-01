 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Харрис обвинила Трампа в неуважении из-за слов по поводу ее расы

Сюжет
Выборы президента США

Вице-президент США Камала Харрис назвала утверждения американского экс-президента Дональда Трампа о ее расовой принадлежности проявлением неуважения.

«То же старое шоу: разногласия и неуважение», — приводит слова Харрис AP News.

Так она ответила на заявление Трампа во время крупнейшего в стране ежегодного собрания темнокожих журналистов в Чикаго. Тогда экс-президент усомнился в расовой принадлежности Харрис, спросив «она индианка или она черная?».

Трамп добавил, что знает ее уже давно, и она «всегда была индийского происхождения и только пропагандировала индийское наследие». Он также подчеркнул, что «не знал, что она черная, пока несколько лет назад она не стала черной».

Трамп оценил уровень IQ Камалы Харрис
Политика

Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от партии демократов после того, как действующий глава государства Джо Байден снял свою кандидатуру из-за опасений по поводу его здоровья и растущей критики.

От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп, кандидатом в вице-президенты он выбрал сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Турецкий экспорт в Россию за полугодие упал на 28%

Ирина Винер назвала свою преемницу в федерации художественной гимнастики

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

США приостанавливают программу помощи Грузии

Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти

В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Персоны
Дональд Трамп Камала Харрис выборы президента
Камала Харрис фото

Камала Харрис

20 октября 1964 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что Харрис «отправляли» предотвратить конфликт
Политика
Трамп оценил уровень IQ Камалы Харрис
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30
Fox News сообщил, что Гершковича вскоре освободят в рамках обменаПолитика, 07:27
Харрис обвинила Трампа в неуважении из-за слов по поводу ее расыПолитика, 07:23
Только два актива смогли обогнать инфляцию с начала 2024 годаPro, 07:04
НКЦ после попадания под санкции США резко сократил операции с банкамиФинансы, 07:02
Покушавшегося на Трампа было видно с места, где выступал политикПолитика, 06:38
СДЭК запустил доставку часов Cartier и украшений TiffanyБизнес, 06:26
В России вступил в силу запрет на экспорт бензинаЭкономика, 06:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд арестовал имущество фигурантов дела о хищении средств МинобороныПолитика, 05:56
FT узнала о попытке ЕС и США предотвратить войну на Ближнем ВостокеПолитика, 05:38
Трамп заявил, что Харрис «отправляли» предотвратить конфликтПолитика, 05:21
Россияне сообщили о сбоях в работе YouTubeОбщество, 04:53
В Telegram добавили встроенный браузер и магазин мини-приложенийТехнологии и медиа, 04:33
Медведчук сообщил о планах Зеленского мобилизовать мужчин старше 60 летПолитика, 04:02
Евросоюз обсудит ограничения на ввоз российской рыбыБизнес, 03:52