Харрис обвинила Трампа в неуважении из-за слов по поводу ее расы

Вице-президент США Камала Харрис назвала утверждения американского экс-президента Дональда Трампа о ее расовой принадлежности проявлением неуважения.

«То же старое шоу: разногласия и неуважение», — приводит слова Харрис AP News.

Так она ответила на заявление Трампа во время крупнейшего в стране ежегодного собрания темнокожих журналистов в Чикаго. Тогда экс-президент усомнился в расовой принадлежности Харрис, спросив «она индианка или она черная?».

Трамп добавил, что знает ее уже давно, и она «всегда была индийского происхождения и только пропагандировала индийское наследие». Он также подчеркнул, что «не знал, что она черная, пока несколько лет назад она не стала черной».

Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от партии демократов после того, как действующий глава государства Джо Байден снял свою кандидатуру из-за опасений по поводу его здоровья и растущей критики.

От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп, кандидатом в вице-президенты он выбрал сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.