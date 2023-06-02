Зачем на винодельню под Кишиневом приехали лидеры всех европейских стран

Молдавия рассчитывает начать переговоры о членстве в ЕС ближе к 2024 году. В Евросоюзе полагают, что ее интеграции не помешает даже приднестровский вопрос. Однако конкретные сроки представители Брюсселя пока не называют

Участники второго саммита Европейского политического сообщества (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

О перспективах интеграции Молдавии в ЕС

1 июня в Молдавии — на винодельне Castel Mimi неподалеку от Кишинева — прошел второй саммит Европейского политического сообщества. На него в село Бульбоака прибыли 49 европейских лидеров, включая руководство Евросоюза и президента Украины Владимира Зеленского (его визит был под вопросом, в итоге он приехал одним из первых). Встреча подобного масштаба проходила в республике впервые — до этого Кишинев принимал лишь саммиты СНГ в 2002 и 2009 годах. Но, как заявила недавно президент Молдавии Майя Санду, форумов СНГ, из которого Кишинев начал постепенно выходить, в республике больше не будет.

Европейское политическое сообщество (European Political Community — EPC) — платформа, задача которой — «продвигать политический диалог и сотрудничество по вопросам, представляющим общий интерес, чтобы укреплять безопасность, стабильность и процветание европейского континента». Ее в мае 2022 года предложил организовать президент Франции Эмманюэль Макрон. Первый саммит прошел 6 октября 2022 года в Чехии, которая в то время председательствовала в Евросоюзе. «Новый формат не замещает существующие организации, структуры и процессы и не направлен на создание новых», — говорилось на сайте чешского председательства. В EPC входит 47 стран, из которых 27 — члены Евросоюза. Место проведения определяется на ротационной основе, встречу поочередно принимают члены и не члены ЕС.

Обозначая повестку встречи, Санду одной из ключевых тем назвала «Украину и восстановление мира». Что до двусторонней повестки, то цель Кишинева — «подготовить Молдову ко вступлению в ЕС до конца этого десятилетия». «Я непременно призову президентов и премьер-министров поддержать этот план для Молдовы», — пообещала Санду (цитаты по NewsMaker).

Кишинев и Киев получили статус кандидатов в ЕС в июне 2022 года — спустя несколько месяцев после того, как на фоне полномасштабных боевых действий на Украине они вместе с Тбилиси подали соответствующие заявки (Грузия кандидатский статус тогда не получила). Руководство Молдавии считает вступление в ЕС «важным вкладом в общую стабильность и безопасность Европы», и в недавней колонке для журнала The Economist Майя Санду призвала Брюссель принять решение запустить соответствующие переговоры в начале 2024 года.

У руководства ЕС надежды Кишинева находят отклик: как заявила 1 июня глава Европарламента Роберта Метсола, переговоры об интеграции следует начать в этом году. «Тот факт, что мы сегодня встречаемся здесь, в Молдове, является не только знаком поддержки, но и обязательством с нашей стороны, — сказала она. — <…> Нас впечатляет скорость, с которой Молдова отреагировала на рекомендации Комиссии ЕС, и мы будем готовы, когда Молдова будет готова, потому что место Молдовы в ЕС».

Глава внешнеполитической службы союза Жозеп Боррель, отвечая на вопрос, не помешает ли процессу конфликт с Приднестровьем, дал понять, что это препятствие можно обойти. «Молдове предстоит самостоятельно решить, что делать с приднестровским регионом. Кипр стал членом ЕС, несмотря на территориальные проблемы», — заявил он. Вместе с тем, по словам Санду, конкретной даты начала переговоров европейские лидеры так и не назвали. Что же до Приднестровья, то от этого региона Кишинев не отказывается, отметила она. «Мы работаем над исполнением условий, сформулированных Еврокомиссией, и реализацией реформ. И чем больших результатов мы добьемся на пути интеграции и качества жизни граждан, тем выше будет поддержка граждан левобережья Днестра в реинтеграции страны», — сказала президент.

В 2014 году Кишинев и Брюссель подписали Соглашение об ассоциации, два года спустя оно вступило в силу. С 2014 года между Молдавией и Евросоюзом действует безвизовый режим. С октября 2021 года союз предоставил республике поддержку в размере более €1,09 млрд, главным образом на укрепление устойчивости Молдавии, включая энергетическую безопасность, укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны и поддержку реформ. 22 мая ЕС запустил работу своей гражданской миссии в республике. Ее задача — укрепление кибербезопасности и борьба с дезинформацией. Как сказал Жозеп Боррель, этот шаг — «еще один важный политический сигнал поддержки».

О конфликтах на постсоветском пространстве

Одна из задач саммита, заявил в начале дня глава европейской дипломатии, — «передать [России] мощный посыл единства». «Это право народа — защищать свою страну, — сказал Боррель. — России здесь нет не потому, что мы не хотим ее приглашать, а потому, что Путин исключил страну [из европейского сообщества], необоснованно вторгшись в Украину».

Многие лидеры говорили о том, что Молдавия также пострадала от конфликта в соседней стране. Вместе с тем они предупредили, что их помощь республике в случае вторжения будет ограниченной. Так, по словам президента Румынии Клауса Йоханниса, он не видит варианта, при котором Бухарест вмешался бы в конфликт. «Но мы можем помочь с обучением военных, поддержать с оборудованием и вооружением. Есть много способов, которыми мы можем вмешаться, и делаем это, чтобы помочь Молдове», — сказал румынский лидер.

В Москве на саммит EPC отреагировали накануне: по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия, «безусловно, будет следить за новостями» из Кишинева, однако к самому событию относится скептически. «Говорить о каких-то европейских процессах в разделенной Европе, в Европе, когда отсутствует диалог многих стран с Россией, конечно, можно, но это неполноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным», — пояснил Песков. 1 июня глава ФСБ Александр Бортников заявил, что страны Запада «активно подтягивают Молдавию к участию в украинском конфликте, подстрекают ее к силовой зачистке Приднестровья и Гагаузии».