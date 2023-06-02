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Зачем на винодельню под Кишиневом приехали лидеры всех европейских стран

Центральной темой саммита ЕРС стали сроки вступления Молдавии в Европейский союз
Молдавия приняла крупнейший в истории республики саммит
Молдавия рассчитывает начать переговоры о членстве в ЕС ближе к 2024 году. В Евросоюзе полагают, что ее интеграции не помешает даже приднестровский вопрос. Однако конкретные сроки представители Брюсселя пока не называют
Участники второго саммита Европейского политического сообщества
Участники второго саммита Европейского политического сообщества (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

О перспективах интеграции Молдавии в ЕС

1 июня в Молдавии — на винодельне Castel Mimi неподалеку от Кишинева — прошел второй саммит Европейского политического сообщества. На него в село Бульбоака прибыли 49 европейских лидеров, включая руководство Евросоюза и президента Украины Владимира Зеленского (его визит был под вопросом, в итоге он приехал одним из первых). Встреча подобного масштаба проходила в республике впервые — до этого Кишинев принимал лишь саммиты СНГ в 2002 и 2009 годах. Но, как заявила недавно президент Молдавии Майя Санду, форумов СНГ, из которого Кишинев начал постепенно выходить, в республике больше не будет.

Европейское политическое сообщество (European Political Community — EPC) — платформа, задача которой — «продвигать политический диалог и сотрудничество по вопросам, представляющим общий интерес, чтобы укреплять безопасность, стабильность и процветание европейского континента». Ее в мае 2022 года предложил организовать президент Франции Эмманюэль Макрон. Первый саммит прошел 6 октября 2022 года в Чехии, которая в то время председательствовала в Евросоюзе.

«Новый формат не замещает существующие организации, структуры и процессы и не направлен на создание новых», — говорилось на сайте чешского председательства. В EPC входит 47 стран, из которых 27 — члены Евросоюза. Место проведения определяется на ротационной основе, встречу поочередно принимают члены и не члены ЕС.

Обозначая повестку встречи, Санду одной из ключевых тем назвала «Украину и восстановление мира». Что до двусторонней повестки, то цель Кишинева — «подготовить Молдову ко вступлению в ЕС до конца этого десятилетия». «Я непременно призову президентов и премьер-министров поддержать этот план для Молдовы», — пообещала Санду (цитаты по NewsMaker).

Кишинев и Киев получили статус кандидатов в ЕС в июне 2022 года — спустя несколько месяцев после того, как на фоне полномасштабных боевых действий на Украине они вместе с Тбилиси подали соответствующие заявки (Грузия кандидатский статус тогда не получила). Руководство Молдавии считает вступление в ЕС «важным вкладом в общую стабильность и безопасность Европы», и в недавней колонке для журнала The Economist Майя Санду призвала Брюссель принять решение запустить соответствующие переговоры в начале 2024 года.

У руководства ЕС надежды Кишинева находят отклик: как заявила 1 июня глава Европарламента Роберта Метсола, переговоры об интеграции следует начать в этом году. «Тот факт, что мы сегодня встречаемся здесь, в Молдове, является не только знаком поддержки, но и обязательством с нашей стороны, — сказала она. — <…> Нас впечатляет скорость, с которой Молдова отреагировала на рекомендации Комиссии ЕС, и мы будем готовы, когда Молдова будет готова, потому что место Молдовы в ЕС».

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Глава внешнеполитической службы союза Жозеп Боррель, отвечая на вопрос, не помешает ли процессу конфликт с Приднестровьем, дал понять, что это препятствие можно обойти. «Молдове предстоит самостоятельно решить, что делать с приднестровским регионом. Кипр стал членом ЕС, несмотря на территориальные проблемы», — заявил он. Вместе с тем, по словам Санду, конкретной даты начала переговоров европейские лидеры так и не назвали. Что же до Приднестровья, то от этого региона Кишинев не отказывается, отметила она. «Мы работаем над исполнением условий, сформулированных Еврокомиссией, и реализацией реформ. И чем больших результатов мы добьемся на пути интеграции и качества жизни граждан, тем выше будет поддержка граждан левобережья Днестра в реинтеграции страны», — сказала президент.

В 2014 году Кишинев и Брюссель подписали Соглашение об ассоциации, два года спустя оно вступило в силу. С 2014 года между Молдавией и Евросоюзом действует безвизовый режим. С октября 2021 года союз предоставил республике поддержку в размере более €1,09 млрд, главным образом на укрепление устойчивости Молдавии, включая энергетическую безопасность, укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны и поддержку реформ.

22 мая ЕС запустил работу своей гражданской миссии в республике. Ее задача — укрепление кибербезопасности и борьба с дезинформацией. Как сказал Жозеп Боррель, этот шаг — «еще один важный политический сигнал поддержки».

О конфликтах на постсоветском пространстве

Одна из задач саммита, заявил в начале дня глава европейской дипломатии, — «передать [России] мощный посыл единства». «Это право народа — защищать свою страну, — сказал Боррель. — России здесь нет не потому, что мы не хотим ее приглашать, а потому, что Путин исключил страну [из европейского сообщества], необоснованно вторгшись в Украину».

Многие лидеры говорили о том, что Молдавия также пострадала от конфликта в соседней стране. Вместе с тем они предупредили, что их помощь республике в случае вторжения будет ограниченной. Так, по словам президента Румынии Клауса Йоханниса, он не видит варианта, при котором Бухарест вмешался бы в конфликт. «Но мы можем помочь с обучением военных, поддержать с оборудованием и вооружением. Есть много способов, которыми мы можем вмешаться, и делаем это, чтобы помочь Молдове», — сказал румынский лидер.

В Москве на саммит EPC отреагировали накануне: по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия, «безусловно, будет следить за новостями» из Кишинева, однако к самому событию относится скептически. «Говорить о каких-то европейских процессах в разделенной Европе, в Европе, когда отсутствует диалог многих стран с Россией, конечно, можно, но это неполноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным», — пояснил Песков. 1 июня глава ФСБ Александр Бортников заявил, что страны Запада «активно подтягивают Молдавию к участию в украинском конфликте, подстрекают ее к силовой зачистке Приднестровья и Гагаузии».

Еще одно ключевое событие саммита ЕРС — переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они прошли при участии президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы Евросовета Шарля Мишеля. Именно на площадке EPC полгода назад началось активное участие ЕС в урегулировании между Баку и Ереваном. На первых переговорах в формате «Алиев — Пашинян — Макрон — Мишель» лидеры договорились, в частности, о размещении в Армении временной наблюдательной миссии Евросоюза.

За неделю до саммита в Молдавии посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева заявила, что 1 июня стороны могут наконец подписать мирный договор. Однако 29 мая Пашинян сообщил, что согласованного документа, который они могли бы подписать, нет. Прорывных результатов не анонсировали и в Брюсселе — по словам Шарля Мишеля, Евросоюз рассчитывает на то, что стороны «снова подтвердят общую политическую волю нормализовать отношения». Конкретных итогов эти переговоры не принесли — как заявил глава Евросовета, «она стала отличной подготовкой» к встрече, которая пройдет 21 июля в Брюсселе.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Молдавия Майя Санду Евросоюз Украина Армения Азербайджан
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