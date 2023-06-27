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Как ведущие армии мира увеличивают свои военные расходы. Инфографика

Россия вошла в пятерку мировых лидеров по военным расходам
На фоне украинского конфликта ведущие мировые державы увеличивают свои военные расходы. Более половины глобальных вложений в оборону приходится на пять государств. Подробнее — в инфографике РБК

В 2022 году общемировые военные расходы выросли на 3,7% и достигли рекордных $2,24 трлн (2,2% глобального ВВП), следует из данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI). Без учета колебаний курсов валют глобальные расходы на оборону выросли еще значительнее, на 6,5%; в графиках данные отражены именно к привязке к курсу доллара в 2021 году.

В пятерку лидеров по расходам вошли США, Китай, Индия, Саудовская Аравия и Россия — в сумме их траты составили 63% от общемировых (оценивая национальные расходы, SIPRI использует официальные данные из открытых источников; если их нет, эксперты института прибегают к собственным оценкам). В зависимости от метода расчета меняется место страны в рейтинге при оценке в привязке к курсу 2021 года Россия занимает пятую строчку, с учетом текущего курса — третью, а ее вложения в оборону составляют 3,9% от глобальных.

Как ведущие армии мира увеличивают свои военные расходы. Инфографика

Первое место при любой методике занимают США, военный бюджет которых составляет 39% общемирового показателя. Следом идет Китай — его траты на оборону ниже американских в 2,7 раза — 13% от общемировых. Как отмечают эксперты SIPRI, военные расходы Пекина непрерывно увеличиваются на протяжении последних 28 лет.

Как ведущие армии мира увеличивают свои военные расходы. Инфографика Как ведущие армии мира увеличивают свои военные расходы. Инфографика Как ведущие армии мира увеличивают свои военные расходы. Инфографика Как ведущие армии мира увеличивают свои военные расходы. Инфографика Как ведущие армии мира увеличивают свои военные расходы. Инфографика

Больше всего, на 640%, свой военный бюджет в 2022 году нарастила Украина: он составил $44 млрд, или рекордные 34% ВВП. На втором месте по доле ВВП, которую занимают расходы на оборону, идет Саудовская Аравия, которая по тратам опережает Великобританию, Германию и Францию. Вложив в оборону $73 млрд, Эр-Рияд пустил на нее 7,42% валового внутреннего продукта. Эксперты SIPRI объясняют это, в частности, тем, что королевство с 2015 года возглавляет коалицию арабских стран в военной интервенции в Йемене, которая продолжалась в 2022 году. За Украиной и Саудовской Аравией по доле трат в ВВП идут Катар, Того, Оман. Россия в этом списке занимает 12-е место, США — 15-е.

Как ведущие армии мира увеличивают свои военные расходы. Инфографика

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В целом больше всего траты на оборону увеличились в Европе (плюс 13%), следом идут Ближний Восток (плюс 3,2%), Азия и Океания (плюс 2,7%) и оба американских континента (плюс 0,3%). В Африке расходы сократились на 5,3%.

Данные о России и Украине у SIPRI представлены с 1992 года, за постсоветский период. Вот как за это время изменились военные расходы разных стран.

Как ведущие армии мира увеличивают свои военные расходы. Инфографика

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Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова, Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Светлана Прохорова
военные расходы ВВП США Россия Китай Украина
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