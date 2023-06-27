Как ведущие армии мира увеличивают свои военные расходы. Инфографика

На фоне украинского конфликта ведущие мировые державы увеличивают свои военные расходы. Более половины глобальных вложений в оборону приходится на пять государств. Подробнее — в инфографике РБК

В 2022 году общемировые военные расходы выросли на 3,7% и достигли рекордных $2,24 трлн (2,2% глобального ВВП), следует из данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI). Без учета колебаний курсов валют глобальные расходы на оборону выросли еще значительнее, на 6,5%; в графиках данные отражены именно к привязке к курсу доллара в 2021 году.

В пятерку лидеров по расходам вошли США, Китай, Индия, Саудовская Аравия и Россия — в сумме их траты составили 63% от общемировых (оценивая национальные расходы, SIPRI использует официальные данные из открытых источников; если их нет, эксперты института прибегают к собственным оценкам). В зависимости от метода расчета меняется место страны в рейтинге при оценке в привязке к курсу 2021 года Россия занимает пятую строчку, с учетом текущего курса — третью, а ее вложения в оборону составляют 3,9% от глобальных.

Первое место при любой методике занимают США, военный бюджет которых составляет 39% общемирового показателя. Следом идет Китай — его траты на оборону ниже американских в 2,7 раза — 13% от общемировых. Как отмечают эксперты SIPRI, военные расходы Пекина непрерывно увеличиваются на протяжении последних 28 лет.

Больше всего, на 640%, свой военный бюджет в 2022 году нарастила Украина: он составил $44 млрд, или рекордные 34% ВВП. На втором месте по доле ВВП, которую занимают расходы на оборону, идет Саудовская Аравия, которая по тратам опережает Великобританию, Германию и Францию. Вложив в оборону $73 млрд, Эр-Рияд пустил на нее 7,42% валового внутреннего продукта. Эксперты SIPRI объясняют это, в частности, тем, что королевство с 2015 года возглавляет коалицию арабских стран в военной интервенции в Йемене, которая продолжалась в 2022 году. За Украиной и Саудовской Аравией по доле трат в ВВП идут Катар, Того, Оман. Россия в этом списке занимает 12-е место, США — 15-е.

В целом больше всего траты на оборону увеличились в Европе (плюс 13%), следом идут Ближний Восток (плюс 3,2%), Азия и Океания (плюс 2,7%) и оба американских континента (плюс 0,3%). В Африке расходы сократились на 5,3%.

Данные о России и Украине у SIPRI представлены с 1992 года, за постсоветский период. Вот как за это время изменились военные расходы разных стран.