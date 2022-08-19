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Путин на встрече с Токаевым анонсировал совместные учения в рамках ОДКБ

Президенты отметили, что между странами развивается торговое сотрудничество и Россия является самым важным партнером Казахстана в этой сфере. Оба выразили удовлетворение состоянием двусторонних отношений
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия и Казахстан активно взаимодействуют на уровне различных ведомств, в частности военные министерства двух стран ведут подготовку совместных учений в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил российский президент Владимир Путин во время встречи со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Сочи. Часть встречи транслировал телеканал «Россия 24».

«Активно работают наши и министерства, и ведомства, межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения и так далее», — сказал Путин.

Он также отметил, что между Москвой и Нур-Султаном растет товарооборот, в частности за пять месяцев этого года — почти на 9%, а также объем инвестиций. «Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партнеров Казахстана, <...> по всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе», — отметил Путин.

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По словам Токаева, в прошлом году объем торговли между странами составил $24,5 млрд и в 2022-м сотрудничество продолжает успешно развиваться. Казахстанский лидер также отметил взаимодействие сторон на международных площадках, например в ООН. Токаев напомнил, что в этом году его страна председательствует в СНГ, и выразил надежду на личное участие Путина в саммите содружества, который пройдет в октябре.

«Специфика геополитической ситуации подсказывает нам необходимость «сверки часов», с тем чтобы, возможно, дать дополнительные поручения правительствам» в связи с новыми задачами, отметил Токаев. Он отметил, что сейчас нет оснований для «пессимистических прогнозов» о будущем российско-казахстанского сотрудничества.

В начале встречи главы государств обменялись рукопожатиями и обнялись. Оба отметили, что рады встрече.

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В текущем году Токаев и Путин несколько раз встречались лично, а также проводили телефонные переговоры. Президент Казахстана в июне приезжал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где сделал заявление относительно ДНР и ЛНР. Он назвал республики «квазигосударствами» и указал, что Нур-Султан не признает их.

Кроме того, пресс-служба Токаева сообщала, что в дни ПМЭФа он отказался принимать российский орден Александра Невского, поскольку не хочет получать зарубежных наград до окончания срока своих полномочий. Однако Кремль отрицал намерение наградить казахстанского лидера.

С тех пор в отношениях России и Казахстана возникла еще одна проблема: в июле российский суд постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который транспортировал две трети всей экспортной нефти Казахстана, в том числе через Россию. Причиной такого решения стали выявленные экологические нарушения на производственных объектах.

После этого Токаев дал поручение диверсифицировать поставки нефти, в том числе используя маршрут, который проходит не по территории России. Суд вскоре изменил решение, назначив КТК штраф в размере 200 тыс. руб.

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Лилия Пашкова
Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев Казахстан сотрудничество военные учения

Владимир Путин

политик, президент России

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