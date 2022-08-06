Кандидат в премьеры Великобритании не исключил выход страны из ЕСПЧ
Великобритания может рассмотреть возможность выхода из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если другие варианты решения миграционного кризиса не сработают, заявил бывший министр финансов, кандидат в премьер-министры Риши Сунак.
«Возможно, нам придется, нельзя исключать никаких вариантов», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном выходе Великобритании из ЕСПЧ.
В то же время Сунак пообещал, что сделает все возможное, чтобы реализовать согласованную с Руандой миграционную политику для обеспечения контроля за британскими границами.
Согласно британскому законодательству правительство может выслать нелегалов в любое безопасное государство, через которое пролегал их маршрут, при условии, что эта страна согласится их принять. Для высылки мигрантов Лондон в прошлом году договорился с Руандой. В обмен на авансовый платеж в размере £120 млн (около $157 млн) Руанда будет забирать мигрантов, попавших в королевство незаконным путем. В этой стране люди будут ожидать рассмотрения своих прошений об убежище в Великобритании.
Таким образом, в Британии пытаются снизить миграционный поток в королевство. Правозащитные организации Британии и Евросоюза назвали это решение «жестоким» и выступили против его принятия. В частности, из-за возражений ЕСПЧ власти Великобритании отменили первый же рейс для нелегальных мигрантов, который должен был улететь в Руанду 15 июня.
Действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Это произошло на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером, которого обвинили в домогательствах по отношению к мужчинам. Джонсон был осведомлен о расследованиях в отношении Пинчера, но при этом назначал его на высокие посты.
На премьерский пост претендовали 11 кандидатов, однако к 20 июля участниками предвыборной гонки остались только Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс. Голосование будет проходить до 2 сентября. Имя нового премьера власти Великобритании объявят 5 сентября.