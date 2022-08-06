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Кандидат в премьеры Великобритании не исключил выход страны из ЕСПЧ

По словам Риши Сунака, это станет возможным, если ЕСПЧ продолжит блокировать согласованное Великобританией и Руандой соглашение о высылке нелегальных мигрантов
Фото: Peter Powell / EPA / ТАСС
Фото: Peter Powell / EPA / ТАСС

Великобритания может рассмотреть возможность выхода из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если другие варианты решения миграционного кризиса не сработают, заявил бывший министр финансов, кандидат в премьер-министры Риши Сунак.

«Возможно, нам придется, нельзя исключать никаких вариантов», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном выходе Великобритании из ЕСПЧ.

В то же время Сунак пообещал, что сделает все возможное, чтобы реализовать согласованную с Руандой миграционную политику для обеспечения контроля за британскими границами.

Британия начнет отправлять нелегальных мигрантов в Руанду в июне
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Согласно британскому законодательству правительство может выслать нелегалов в любое безопасное государство, через которое пролегал их маршрут, при условии, что эта страна согласится их принять. Для высылки мигрантов Лондон в прошлом году договорился с Руандой. В обмен на авансовый платеж в размере £120 млн (около $157 млн) Руанда будет забирать мигрантов, попавших в королевство незаконным путем. В этой стране люди будут ожидать рассмотрения своих прошений об убежище в Великобритании.

Таким образом, в Британии пытаются снизить миграционный поток в королевство. Правозащитные организации Британии и Евросоюза назвали это решение «жестоким» и выступили против его принятия. В частности, из-за возражений ЕСПЧ власти Великобритании отменили первый же рейс для нелегальных мигрантов, который должен был улететь в Руанду 15 июня.

Действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Это произошло на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером, которого обвинили в домогательствах по отношению к мужчинам. Джонсон был осведомлен о расследованиях в отношении Пинчера, но при этом назначал его на высокие посты.

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На премьерский пост претендовали 11 кандидатов, однако к 20 июля участниками предвыборной гонки остались только Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс. Голосование будет проходить до 2 сентября. Имя нового премьера власти Великобритании объявят 5 сентября.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Руанда Риши Сунак ЕСПЧ Великобритания
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