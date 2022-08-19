Первый замглавы МЧС Чуприян: в России нет своего пластика для касок пожарных

В МЧС заявили, что в России нет своего пластика для касок пожарных

Предприятия столкнулись с проблемой, что в России нет достаточного количества исходного сырья, в частности при производстве касок для пожарных используется пластик исключительно иностранного производства, заявил Чуприян

Фото: Елена Афонина / ТАСС

России не хватает своих компонентов для производства пожаро-спасательной техники и оборудования, заявил первый замглавы МЧС Александр Чуприян, выступая с докладом на 3-м Международном пожарно-спасательном конгрессе. Трансляция велась на YouTube-канале министерства.

По словам Чуприяна, западные санкции вскрыли ряд проблемных вопросов. Один из наиболее болезненных для МЧС — это использование блоков, производимых «на основе импортной электронной компонентной базы», поскольку эта проблема влияет на «обеспечение реагирующих подразделений средствами связи, разведки, поисковыми системами, системами оповещения населения», отметил он.

В России также нет собственных малогабаритных двигателей внутреннего сгорания, которые используются в беспилотниках, «специальном аварийно-спасательном инструменте, мобильных насосных станциях и электрогенераторах», продолжил Чуприян. Еще один вопрос повестки импортозамещения — это средства индивидуальной защиты пожарных и спасателей, сказал первый замминистра. По его словам, большинство предприятий столкнулись с проблемой, что в России нет достаточного количество исходного сырья. «А доля иностранных комплектующих для производства средств защиты для пожарных составляет 100%. При производстве корпусов касок и шлемов используется ABS-пластик исключительно иностранного производства», — отметил Чуприян.

Он добавил, что сложившаяся из-за западных санкций ситуация поставила вопрос «о новом подходе к импортозамещению, способности производить готовую продукцию вне зависимости от позиции недружественных государств». «В перспективе для этого необходимо полностью локализовать цепочку поставок и реализовать комплексный подход: материал—технология—конструкция—оборудование», — заявил Чуприян.

С конца февраля западные страны, в частности Евросоюз, Великобритания и США, не раз ужесточали санкции против России. В результате в том числе были расширены ограничительные меры на экспорт высокотехнологичной продукции.

Российские власти считают эти санкции незаконными. На фоне того что ограничения охватили промышленный и энергетический сектора, возобновилось обсуждение вопроса импортозамещения. Однако, как отметил президент Владимир Путин, этот вариант не является панацеей, поскольку в таком случае Россия рискует оказаться в позиции «постоянно догоняющих». «Все импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать, но добиваться технологического суверенитета <...> по самым значимым производственным процессам и технологиям — нужно», — отметил он.