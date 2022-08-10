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Jerusalem Post узнала об обсуждении ухода «Сохнута» из России

Jerusalem Post: «Сохнут» рассматривает вариант с прекращением присутствия в России
Еврейское агентство планирует продолжить свою деятельность дистанционно — будет осуществлять всю работу по репатриации из Израиля онлайн или по телефону, пишет издание
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Еврейское агентство «Сохнут» допускает прекращение своего физического присутствия в России, несмотря на достигнутый прогресс в урегулировании напряженности между Москвой и Тель-Авивом. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

По словам источников, 10 августа в штаб-квартире агентства в Иерусалиме состоялась «напряженная встреча», на которой обсуждался вопрос о том, как перенести все операции из России в Израиль. Организация планирует продолжить свою деятельность дистанционно, пишет издание.

«Еврейское агентство будет осуществлять всю свою работу по репатриации из Израиля онлайн или по телефону. Проблема в том, что не будет никакого способа из России призывать к репатриации», — сказал собеседник газеты.

Кроме того, по словам источника, агентство поменяет свою модель работы на модель благотворительных фондов. В частности, «Сохнут» не будет заниматься какой-либо самостоятельной деятельностью в России, но продолжит финансировать местные мероприятия в еврейских общинах.

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Сейчас в России работают около 200 сотрудников агентства, а также три штатных израильских сотрудника, чей контракт закончился летом и которые, как ожидается, не вернутся в Россию. Агентство также не смогло найти замену этим сотрудникам.

РБК направил запрос в пресс-службу «Сохнута».

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Минюст России 21 июля попросил ликвидировать российское представительство «Сохнута», которое занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам.

Израильский телеканал «13Решет» передавал, что власти России заподозрили «Сохнут» в организации «утечки мозгов» и стремлении переманить бизнесменов и ученых. В Кремле эту информацию опровергли и попросили «не политизировать ситуацию», подчеркнув, что требование о ликвидации агентства связано с соблюдением законодательства.

Агентство «Сохнут» было основано в 1929 году и способствовало репатриации евреев в палестинские земли, а после обретения независимости Израиля — в израильское государство. В России действует представительство агентства, АНО «Сохнут», у которого есть офисы и партнеры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.

Премьер Израиля Яир Лапид счел, что закрытие «Сохнута» негативно повлияет на отношения между двумя странами, и поручил МИДу разработать политические меры на случай ликвидации российского представительства.

Накануне, 9 августа, президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с работой в России Еврейского агентства и условились, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Сохнут Россия присутствие
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