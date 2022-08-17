КНДР запустила две ракеты в 100-й день во власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

КНДР запустила две ракеты в 100-й день во власти президента Южной Кореи

Две крылатые ракеты были выпущены КНДР через 100 дней после инаугурации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. С 16 августа продолжатся совместные военные учения США и Южной Кореи

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Северная Корея запустила две крылатых ракеты в направлении Западно-Корейского залива на 100-й день президентства южнокорейского лидера Юн Сок Ёля. Об этом со ссылкой на военные источники сообщают Yonhap и Khan.

«Сегодня утром из района Ончхон-гун провинции Южный Пхёнан были запущены две крылатые ракеты в Западное море. Наши военные поддерживают полную готовность, тесно сотрудничая с США, усиливая наблюдение и бдительность», — рассказал источник Khan.

Yonhap обратил внимание, что ракеты были выпущены через 100 дней после инаугурации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Ранее в этот день он заявил, что если КНДР продемонстрирует «свою твердую волю» к денуклеаризации, то Южная Корея экономически и технологически поможет своему соседу. При этом Юн Сок Ёль подчеркнул, что северокорейским властям ничего не угрожает.

Кроме этого Южная Корея и США с 16 августа проводят военные учения «Щит свободы» на севере страны, недалеко от границы с КНДР.

В 2018 году США и КНДР начали переговоры по денуклеаризации Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности и снятие с нее санкций. Однако позже Пхеньян обвинил Вашингтон в затягивании переговоров и назвал сделку «уловкой». В начале 2020 года северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что «денуклеаризации полуострова не будет никогда», если США не откажутся от враждебной политики по отношению к КНДР.

Генсек ООН Антониу Гутерриш неоднократно призывал страны с ядерным арсеналом вернуться на путь разоружения и говорил, что единственная гарантия того, что ядерное оружие не будет использовано, — его полная ликвидация. В ходе своего последнего визита в Южную Корею он также призвал КНДР к ядерному разоружению.

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В ответ представитель МИД Северной Кореи Ким Сон Гён заявил, что эти заявления противоречат обязанностям генсека, поскольку в них нет «беспристрастности и справедливости» и они не могут представлять «справедливую позицию международного сообщества».