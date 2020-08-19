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Оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением

Александр Лукашенко накануне заявил о планах оппозиции ввести в Белоруссии «ползучий запрет» русского языка. «Скорее всего, его просто обманывают и дают недостоверную информацию», — заявила в интервью РБК соратница Тихановской
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Миша Фридман / Getty Images)

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что у белорусской оппозиции есть планы «ползучего запрета» использования русского языка, скорее всего, связаны с тем, что его окружение его обманывает. Об этом в интервью РБК заявила соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах в Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова.

«Самая очевидная догадка, почему он так говорит, — скорее всего, его просто обманывают и дают недостоверную информацию. Потому что, во-первых, он не называл координационный совет, то есть он даже не знает, как эта институция, которую мы собираемся организовать, называется. Во-вторых, он говорил о программе, а программы никакой быть не может, потому что мы не политический орган», — сказала Колесникова.

Мария Колесникова — РБК: «Белорусы ощутили силу самим разобраться»
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Мария Колесникова

По ее словам, координационный совет является общественным органом, который пытается объединить представителей разных слоев населения и разных сообществ с целью выработать механизм и инструменты для транзита власти. «И естественно, никакой программы у нас быть не может», — добавила соратница Тихановской.

Колесникова сообщила, что самая первая встреча с участниками совета и теми, кто готов в него войти, состоится 19 августа. «То есть единственная теория о том, откуда у него такая информация, — это то, что его просто обманывают и дают недостоверную информацию. По-моему, это очень много говорит о том, как к нему относятся его же люди, его чиновники, люди, которые его окружают», — заключила она.

О том, что у координационного совета оппозиции есть план, в котором в том числе говорится о разрыве связей с Россией и ограничении на использование русского языка в Белоруссии, Лукашенко заявил 18 августа на совещании с членами Совета безопасности страны. «В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было», — сказал президент. Он добавил, что оппозиция также предлагает перевести на белорусский язык армию и в срок до 2030 года ввести образование на белорусском языке от детских садов до университетов.

Кроме того, как отметил Лукашенко, оппозиция планирует выход из Союзного государства с Россией, Евразийского союза, ОДКБ и «других интеграционных образований, где доминирует Россия».

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В координационном совете оппозиции назвали порядок принятия решений
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Максим Знак

О создании координационного совета по трансферу власти 14 августа объявила Светлана Тихановская, которая была основной соперницей Лукашенко на выборах. Она рассказала, что в совет должны войти представители всех объединений, которые заинтересованы в мирной передаче власти в стране. Всего в совет войдут до 70 человек, семь членов совета образуют президиум.

Авторы: Александр Атасунцев, Михаил Юшков
Теги: Александр Лукашенко, выборы, Белоруссия, оппозиция
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