Оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением

Александр Лукашенко накануне заявил о планах оппозиции ввести в Белоруссии «ползучий запрет» русского языка. «Скорее всего, его просто обманывают и дают недостоверную информацию», — заявила в интервью РБК соратница Тихановской

Александр Лукашенко (Фото: Миша Фридман / Getty Images)

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что у белорусской оппозиции есть планы «ползучего запрета» использования русского языка, скорее всего, связаны с тем, что его окружение его обманывает. Об этом в интервью РБК заявила соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах в Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова.

«Самая очевидная догадка, почему он так говорит, — скорее всего, его просто обманывают и дают недостоверную информацию. Потому что, во-первых, он не называл координационный совет, то есть он даже не знает, как эта институция, которую мы собираемся организовать, называется. Во-вторых, он говорил о программе, а программы никакой быть не может, потому что мы не политический орган», — сказала Колесникова.

По ее словам, координационный совет является общественным органом, который пытается объединить представителей разных слоев населения и разных сообществ с целью выработать механизм и инструменты для транзита власти. «И естественно, никакой программы у нас быть не может», — добавила соратница Тихановской.

Колесникова сообщила, что самая первая встреча с участниками совета и теми, кто готов в него войти, состоится 19 августа. «То есть единственная теория о том, откуда у него такая информация, — это то, что его просто обманывают и дают недостоверную информацию. По-моему, это очень много говорит о том, как к нему относятся его же люди, его чиновники, люди, которые его окружают», — заключила она.