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Выборы в Белоруссии ,  
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Цепкало объяснил роль Тихановской в случае признания ее президентом

По словам Цепкало, победа Тихановской «совершенно очевидна». Он отметил, что в случае признания ее президентом Белоруссии через пять-шесть месяцев должны пройти новые выборы
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Кандидат оппозиции на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановской должна стать переходным президентом, а через пять-шесть месяцев после этого нужно провести новые выборы. Об этом заявил незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало, из-за опасений ареста уехавший из Белоруссии, передает «РИА Новости».

«Она [Тихановская] является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы — через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией», — сказал Цепкало, отвечая на вопрос, каким образом должен разрешиться политический кризис в Белоруссии.

По мнению Цепкало, победа Тихановской «совершенно очевидна» и «на основании этой очевидности она должна являться единственным легитимным на данный момент главой государства».

17 августа Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии. «Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, с тем чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом», — сказала она.

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В то же время действующий президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не готов ни к проведению новых выборов, ни к отставке. Перевыборы в Белоруссии он допустил лишь после принятия новой Конституции. «Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам по Конституции свои функции передам. Но не под давлением и не через улицу», — сказал он.

До этого он говорил, что выборы в Белоруссии уже состоялись. «Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые? Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — заявил Лукашенко. По его словам, если в Белоруссии пройдут новые выборы, то «за полгода» в ней будет «уничтожено все».

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Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа. На них, по данным ЦИК республики, победил Лукашенко, набравший 80,1% голосов. За Тихановскую, считавшуюся его основной соперницей, по утверждению Центризбиркома, проголосовали 10,1% пришедших на выборы избирателей.

Оппозиция итоги выборов не признала. В штабе Тихановской их назвали «заевшей пластинкой». По его оценкам, Тихановская набрала от 70 до 80% голосов.

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После выборов в Белоруссии начались акции протеста. В первые дни силовики разгоняли демонстрантов с помощью дубинок, светошумовых гранат и резиновых пуль. Тысячи человек были задержаны, десятки пострадали. С 13 августа столкновения прекратились. В стране продолжаются акции протеста, а рабочие крупных предприятий устроили забастовки. Протестующие требуют отставки президента, проведения новых выборов и прекращения насилия в отношении мирных жителей.

Автор: Виктория Полякова
Теги: выборы президента Белоруссии, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало
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