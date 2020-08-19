Цепкало объяснил роль Тихановской в случае признания ее президентом

По словам Цепкало, победа Тихановской «совершенно очевидна». Он отметил, что в случае признания ее президентом Белоруссии через пять-шесть месяцев должны пройти новые выборы

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Кандидат оппозиции на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановской должна стать переходным президентом, а через пять-шесть месяцев после этого нужно провести новые выборы. Об этом заявил незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало, из-за опасений ареста уехавший из Белоруссии, передает «РИА Новости».

«Она [Тихановская] является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы — через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией», — сказал Цепкало, отвечая на вопрос, каким образом должен разрешиться политический кризис в Белоруссии.

По мнению Цепкало, победа Тихановской «совершенно очевидна» и «на основании этой очевидности она должна являться единственным легитимным на данный момент главой государства».

17 августа Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии. «Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, с тем чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом», — сказала она.