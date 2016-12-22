СКР нашел подозреваемых в получении взяток в структуре «Роскосмоса»

В получении взяток заподозрили нескольких высокопоставленных сотрудников ракетно-космической корпорации «Энергия», все они дают признательные показания. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил оказывать следствию содействие

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Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области выявило в ракетно-космической корпорации «Энергия» подозреваемых в получении взяток. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Следователи провели обыски в корпорации и допросили ее сотрудников. Подозреваемые дают признательные показания, уточнили в компании.

В «Роскосмосе» напомнили об обращении своего гендиректора Дмитрия Рогозина в Счетную палату с требованием провести дополнительную проверку финансово-хозяйственной деятельности РКК «Энергия» и заверили, что намерены пресекать коррупцию и другие финансовые преступления в своих структурах.

Рогозин проинформирован о задержании своих подчиненных и дал указание максимально содействовать следствию, добавили в пресс-службе. Меру пресечения суд должен будет избрать в понедельник, 20 августа.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю ГСУ СК России по Московской области Ольге Врадий.

В конце июня Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия ракетно-космической отрасли. До этого глава ведомства Алексей Кудрин сообщил о том, что за прошлый год Счетная палата выявила финансовые нарушения на сумму 1,865 трлн руб., и 40% этих нарушений (760 млрд руб.) пришлись на «Роскосмос».

После распоряжения Рогозина проверки прошли в РРК «Энергия», которая занимается разработкой и производством ракет «Союз» и космических грузовиков «Прогресс». В начале июля у этого подразделения госкопорации сменился руководитель: Владимир Солнцев, который работал на посту гендиректора «Энергии» с 2014 года, написал заявление об уходе по собственному желанию.

Кадровые перестановки после прихода в «Роскосмос» Рогозина произошли и в других структурах госкорпорации, например в ЦЭНКИ (управляющий космодромами), АО «ГЛОНАСС» (оператор одноименной системы), а также в НПО имени Лавочкина.