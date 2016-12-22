Кудрин рассказал о выявленных нарушениях в «Роскосмосе» на 760 млрд руб.

За 2017 год Счетная палата выявила финансовые нарушения на сумму 1,865 трлн руб., причем 40% этих нарушений были допущены госкорпорацией «Роскомос». Об этом рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, сообщает «Интерфакс».

«Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 трлн 865 млрд (руб.)», — сообщил Кудрин во время пленарного заседания в Госдуме, где выступал с годовым отчетом о работе СП. По его словам, эта сумма в два раза больше, чем Счетная палата выявила в 2016 году, и в три с половиной раза больше, чем в 2015-м.

«Сразу скажу, что 760 млрд руб. из этой суммы — это нарушения по учету в «Роскосмосе», — пояснил Кудрин, отметив, что в результате проверок, проведенных ведомством, были приняты меры реагирования, в том числе открыты уголовные дела.

Кудрин также рассказал, что более 43% от общего объема нарушений составили нарушения в области бухгалтерского учета, а 32% — нарушения, допущенные при формировании и исполнении бюджетов. Он также обещал депутатам Госдумы, что Счетная палата и в дальнейшем продолжит анализировать и исправлять допущенные нарушения в области бухучета, даже несмотря на то, что они были «не столь существенные». По его словам, эта работа необходима для того, чтобы обеспечить достоверность тех документов, которыми пользуется Госдума.

Ранее РБК писал о деталях годового отчета Счетной палаты. Общая сумма нарушений, указанных в документе, совпадает с названной Кудриным. В отчете палаты, с которым ознакомился РБК, указно, что общая сумма нарушений в космической отрасли составила 785,5 млрд руб. По результатам всех проверок космической отрасли в 2017 году Счетная палата направила в Следственный комитет 120 материалов, еще два — в Генпрокуратуру и один — в МВД, следует из документов ведомства.