Песков отверг возможность совещания у Путина об изъятии сверхдоходов

Владимир Путин не будет проводить совещаний для обсуждения идеи его помощника Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у ряда компаний, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что вопрос будет проработан

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В графике у президента России Владимира Путина нет совещаний по обсуждению идеи его помощника Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургов, «Сибура» и производителей удобрений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нет. Президент не может проводить совещания по всем вопросам, которые находятся в проработке правительства», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, планирует ли Путин провести совещание по «плану Белоусова».

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле видят разные точки зрения об этой идее. «Будет все сформулировано», — добавил Песков.

Ранее Белоусов предложил ввести налоги на «сверхдоход» для металлургических предприятий, производителей химических удобрений и компании «Сибур». Всего речь идет о 14 компаниях, среди которых НЛМК, «Северсталь», «Магнитогорский металлургический комбинат, «Мечел», Evraz, «Норильский никель», АЛРОСА и другие. Как сообщал РБК, речь идет о более чем 500 млрд руб., которые помощник президента посчитал возможным изъять для реализации майских указов.

Председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин заявил, что идея Белоусова «выглядит поощрением неэффективности». Он отметил, что согласно плану помощника президента, чем ниже у компании рентабельность, тем меньше налогов ей придется платить.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что в случае реализации «плана Белоусова», ряд компаний ждет дефолт. «Инициатива отличается избирательностью, недостаточной проработкой и слабой аргументацией», — считают в РСПП

По данным Bloomberg, после появления информации о предложении изъять сверхдоходы, владельцы указанных Белоусовым компаний в сумму потеряли более $3 млрд, из которых $832 пришлись на Лисина.

По словам Пескова, в Кремле пока не выработали решения по данному вопросу, Путин поручил правительству проработать предложение об изъятии сверхдоходов. 24 августа вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов обсудит идею Белоусова с представителями крупного бизнеса.