Bloomberg узнал, как политика Трампа повлияла на смену премьера Украины

Перестановки в кабмине Украины свидетельствуют о продвижении чиновников, которые могут добиться расположения Трампа, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, премьером стала Свириденко, участвовавшая в обсуждении ресурсной сделки

Юлия Свириденко (Фото: Андрей Нестеренко / Reuters)

Кадровые перестановки в украинском правительстве стала частью усилий президента Владимира Зеленского по продвижению чиновников, которые потенциально могут завоевать расположение американского лидера Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Агентство напоминает, что новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко вступила в должность через 11 недель после того, как при ее участии в Вашингтоне была подписана сделка по ресурсам между США и Украиной. По словам источников, Зеленский рассматривал кандидатуру Свириденко на пост главы украинского правительства с прошлого года. Но именно роль в переговорах с американской стороной окончательно убедила президента назначить ее премьером, отмечают собеседники Bloomberg.

По информации Bloomberg, Свириденко была единственным кандидатом, которого Зеленский рассматривал на пост премьер-министра. Один из источников агентства отметил, что за время работы в Минэкономики Украины она доказала свою способность решать самые серьезные проблемы, связанные с привлечением дополнительного финансирования.

Наряду со Свириденко повышения получили и несколько других участников соглашения о ресурсах, указывает Bloomberg. Например, бывший заместитель министра экономики Тарас Качка был назначен заместителем премьер-министра Украины по вопросам интеграции в Европейский союз.

Реорганизация украинского кабинета министров совпала с резким поворотом в политике администрации США: Трамп, месяцами критиковавший Зеленского, обратил внимание на российского президента Владимира Путина, пишет Bloomberg. Американский лидер заявил, что разочарован действиями Путина и пригрозил ввести для России 100-процентные пошлины, если за 50 дней не будет достигнут прогресс в украинском урегулировании.

На посту премьера Украины Юлия Свириденко сменила Дениса Шмыгаля, который считается рекордсменом по длительности пребывания на этой должности — премьером он стал в марте 2020 года. Новый состав правительства Верховная Рада утвердила 17 июля. Шмыгаль был назначен главой Министерства обороны Украины, а покинувший этот пост Рустем Умеров стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны.