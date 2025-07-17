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Верховная рада назначила нового министра обороны Украины

Верховная рада назначила экс-премьера Шмыгаля новым министром обороны Украины
Министром обороны Украины назначен бывший премьер Денис Шмыгаль. Прошлому главе ведомства Рустему Умерову прочили место посла в США, но, по данным украинских СМИ, не исключено, что он сконцентрируется на переговорах с Россией
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Leon Neal / Getty Images)

17 июля Верховная рада проголосовала за нового министра обороны — им стал бывший премьер Денис Шмыгаль. За назначение Шмыгаля проголосовали 267 депутатов, против — 3, воздержались — 10. На этом посту он заменил Рустема Умерова, который занимал его с сентября 2023 года. 

Предложение назначить Шмыгаля Зеленский мотивировал тем, что его колоссальный опыт «точно будет полезен позициям министра обороны», где «сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности». Нынешние перестановки в украинском правительстве предполагают объединение некоторых ведомств. Минобороны передали функции министерства по стратегическим отраслям промышленности; глава этого упраздненного ведомства Герман Сметанин станет руководителем Укроборонпрома.

Приоритет нового правительства — производство оружия. По словам Зеленского, сейчас доля украинских вооружений на поле боя составляет 40%, но нужно больше. «Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство», — подчеркнул он.

Согласно ст. 114 Конституции Украины, Рада назначает всех членов правительства, кроме министров обороны и иностранных дел, по представлению премьер-министра. За глав Минобороны и МИДа депутаты голосуют отдельно по представлению президента. Министр иностранных дел остается прежний — Андрей Сибига, который занимает должность с сентября 2024 года.

Бывшему министру обороны Рустему Умерову прочили должность посла в США, на которой он заменил бы Оксану Маркарову, возглавляющую дипмиссию с 2021 года. Однако, как сообщило 17 июля со ссылкой на источники издание «РБК Украина», наиболее вероятный кандидат на эту должность — Ольга Стефанишина, которая в предыдущем правительстве была вице-премьером по евроинтеграции и министром юстиции. Умеров, который возглавляет делегацию Украины на переговорах с Россией в Стамбуле, «может сфокусироваться именно на роли переговорщика». Позднее 17 июля информацию о назначении Стефанишиной подтвердил сам Зеленский, сообщив, что подписал соответствующий указ. 

Как пишет издание «Страна» со ссылкой на источники, должность министра обороны Украины — «расстрельная». «Он Фунт, за спиной которого реальные решалы, назначенные с Банковой, распределяют бюджеты. Но именно на министра падают обвинения в коррупции, в плохой защите городов от дронов и проблемах с закупкой оружия и укреплениями на фронте. Поэтому то, что под «цугундер» решили подвести именно Шмыгаля, показывает, что на Банковой не питают к нему особой симпатии. И далеко не очевидно, что его будут в случае чего прикрывать, как [Алексея] Резникова (министр обороны с 2021 по 2023 год. — РБК), или назначат на какую-либо почетную должность, как Умерова», — приводит «Страна» слова одного из собеседников.

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Верховная рада Украины правительство Украины Денис Шмыгаль Рустем Умеров Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль фото
Денис Шмыгаль
политик, бывший премьер-министр Украины
15 октября 1975 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, министр обороны Украины
19 апреля 1982 года
Юлия Свириденко фото
Юлия Свириденко
политик, премьер-министр Украины, экономист
25 декабря 1985 года
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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
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