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Политика ,  
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Умерова назначили на новую должность

Рустем Умеров стал секретарем СНБО
Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Обсуждалось его назначение послом Украины в США, однако этот пост в итоге заняла Ольга Стефанишина
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: photowalking / Shutterstock)

Бывший министр обороны Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Другим своим указом Зеленский уволил с должности секретаря Александра Литвиненко.

Совет национальной безопасности и обороны Украины — координационный орган при президенте Украины. Его задача — определять приоритеты национальной безопасности, координировать работу органов власти и разрабатывать стратегические решения по обороне государства. Главой СНБО Украины является президент, секретарь выполняет организационные функции, например, координирует подготовку решений и контролирует их выполнение.

На посту секретаря СНБО Александр Литвиненко пробыл чуть больше года, на эту должность его назначили в марте 2024 года. Он сменил Алексея Данилова, который после отставки был назначен послом Украины в Молдавии.

Рустем Умеров возглавлял Минобороны Украины с сентября 2023 года. Накануне, 17 июля, Верховная рада проголосовала за нового министра обороны — им стал бывший премьер-министр Денис Шмыгаль. Вместо Шмыгаля украинское правительство возглавила Юлия Свириденко.

«РБК Украина» и «Суспiльне» писали, что Умерова могут назначить на должность посла в США, на которой он заменил бы Оксану Маркарову, возглавляющую дипмиссию с 2021 года. Однако Зеленский в итоге назначил послом Ольгу Стефанишину, которая в предыдущем правительстве была вице-премьером по евроинтеграции и министром юстиции.

Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 года в Самаркандской области Узбекской ССР. Свою карьеру Умеров начинал в телекоммуникационной компании lifecell (под этим брендом на украинский рынок выходила турецкая Turkcell). В 2007-м был избран делегатом курултая крымско-татарского народа — представительного национального съезда. В 2019 году Умеров избрался в Верховную раду от партии «Голос».

Рустем Умеров был членом украинской делегации на переговорах с Россией в 2022 году и возглавлял ее в этом году на двух раундах переговоров в Стамбуле (16 мая и 2 июня).

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Милена Костерева Милена Костерева
Рустем Умеров Украина Владимир Зеленский назначения
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
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