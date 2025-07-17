Верховная рада одобрила новый состав правительства

Верховная рада одобрила правительство, которое ей представила новый премьер Юлия Свириденко. Его приоритет — производство оружия. Ведущую роль в этом отводят Министерству обороны, чье руководство назначают отдельно

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17 июля Верховная рада проголосовала за новый состав правительства Украины. Его представила новый премьер-министр Юлия Свириденко, чью кандидатуру по представлению президента Владимира Зеленского парламент одобрил утром. За кабмин проголосовали 253 депутата.

Предыдущее правительств состояло из 21 позиции, включая должность премьера. Теперь их стало меньше, поскольку пять ведомств объединили в два: из министерств социальной политики и национального единства сформировали Министерство социальной политики, семьи и единства — его возглавил Денис Улютин, который до этого был первым заместителем министра финансов; министерства экономики, аграрной политики и защиты окружающей среды и природных ресурсов объединили в Министерство экономических ресурсов — его возглавил Алексей Соболев, который до этого был первым заместителем министра экономики.

Также перемены коснулись Министерства обороны — ему передали функции Министерства по стратегическим отраслям промышленности; глава этого упраздненного ведомства Герман Сметанин станет руководителем Укроборонпрома. По словам Зеленского, приоритет нового правительства — самостоятельное производство оружия и его создание вместе с партнерами. Президент заявил, что сейчас доля украинского оружия на поле боя составляет 40%, но нужно больше. «Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство», — подчеркнул он.

Согласно ст. 114 Конституции Украины, Рада назначаете всех членов кабмина, кроме министров обороны и иностранных дел, по представлению премьер-министра. За глав Минобороны и МИДа депутаты голосуют отдельно по представлению президента. Министр иностранных дел остается прежний — Андрей Сибига, который занимает должность с сентября 2024 года. А вот во главе оборонного ведомства Зеленский предложил поставить Дениса Шмыгаля — его колоссальный опыт, по словам президента, «точно будет полезен позициям министра обороны», где «сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности».

Украинское издание «Страна» расценивает нынешние перестановки как «самые ничего не меняющие». «Нынешняя смена правительства в глобальных политических раскладах почти не имеет значения, так как никак курс государственной политики не меняет. Одних исполнителей воли Банковой поменяют на других», — пишет оно и отмечает: такая смена отражает, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак превратили парламент и правительство «в инструменты своей политики, почти полностью лишив их субъектности». Перестановки же, по оценке «Страны», продиктованы исключительно «внутриаппаратными раскладами»: Свириденко — фигура, подконтрольная Ермаку, и это назначение укрепляет его внутриполитические позиции, особенно в противостоянии с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

Должность министра обороны собеседники издания называют расстрельной. «Он фунт, за спиной которого реальные решалы, назначенные с Банковой, распределяют бюджеты. Но именно на министра падают обвинения в коррупции, в плохой защите городов от дронов и проблемах с закупкой оружия и укреплениями на фронте. Поэтому то, что под цугундер решили подвести именно Шмыгаля, показывает, что на Банковой не питают к нему особой симпатий. И далеко не очевидно, что его будут в случае чего прикрывать, как [Алексея] Резникова (министр обороны с 2021 по 2023 год. — РБК), или назначат на какую-либо почетную должность, как Умерова», — приводит «Страна» слова одного из собеседников.