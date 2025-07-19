 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Times узнала о связи убитого полковника СБУ с атакой на «Северные потоки»

Times: убитый полковник СБУ был замом координатора атаки на «Северные потоки»
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Убитый в Киеве полковник СБУ мог быть причастен к подрыву «Северных потоков», Воронич был заместителем Червинского, которого называли координатором атаки, пишет NYT. Именно Червинский первым сообщил об убийстве Воронича в июле
Выброс газа, произошедший в результате утечки на газопроводе &laquo;Северный поток-2&raquo; в Балтийском море&nbsp;28 сентября 2022 года
Выброс газа, произошедший в результате утечки на газопроводе «Северный поток-2» в Балтийском море 28 сентября 2022 года (Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images)

Убитый в Киеве на прошлой неделе полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич был заместителем полковника Романа Червинского, которого называли координатором подрыва на «Северных потоках», сообщает газета The Times со ссылкой на источники из числа действующих и бывших сотрудников украинской разведки.

По словам собеседников издания, 50-летний Воронич был кадровым военным, разведчиком, родом с Западной Украины. Он поступил на службу в СБУ в 1998 году и переехал в Киев из родного региона в 2014 году. Бывший коллега Воронича описал его как «спокойного, очень тихого человека, который поддерживал себя в отличной физической форме».

Источник издания отмечает, что, несмотря на возраст, Воронич поступил в элитное спецподразделение СБУ «Альфа» и участвовал в операциях в Курской области. По словам одного из собеседников The Times, он также был организатором убийства командира батальона «Призрак» Алексея Мозгового под Луганском в 2015 году.

Воронича застрелили утром 10 июля в Голосеевском районе Киева. На камеры видеонаблюдения попал момент, как офицер СБУ вышел из подъезда и направился на парковку. Оттуда ему навстречу вышел неизвестный и, застрелив военного, скрылся. 13 июля СБУ заявила о ликвидации двух подозреваемых в убийстве полковника — мужчины и женщины. СБУ утверждает, что они действовали по заданию ФСБ России.

Times узнала о связи убитого полковника СБУ с атакой на «Северные потоки»
Video

Первым о смерти Воронича сообщил именно Роман Червинский, ранее служивший в силах специальных операций Украины и Главном управлении разведки Минобороны Украины. The Washington Post и Der Spiegel писали, что он был координатором взрывов на «Северных потоках» в сентябре 2022 года. По информации изданий, экс-полковник не планировал операцию, а исполнял приказы «высокопоставленных украинских чиновников». В частности, Червинский занимался логистикой и управлял командой из шести человек, которые установили взрывчатку.

Ранее NYT со ссылкой на источники сообщала, что подразделение Воронича «сыграло ключевую роль» в наступлении ВСУ на Курскую область прошлым летом, а также что некоторое время Воронич командовал подразделением, ответственным за убийство командира ополчения ДНР Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Украина СБУ Киев Северный поток убийство
Материалы по теме
Ячейка украинских радикалов взяла ответственность за убийство офицера СБУ
Политика
NYT узнала о связи убитого полковника СБУ с нападением на Курскую область
Политика
СБУ подтвердила убийство своего офицера в Киеве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
На журналистку «Дождя» Монгайт возбудили дело о фейках Политика, 16:44
Власти опровергли признание «Русской общины» экстремистской организацией Политика, 16:36
Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств Общество, 16:33
В Польше нашли крупнейшее в стране месторождение нефти и газа Политика, 16:29
Венгрия, Сербия и Россия обсудили строительстве нового нефтепровода Политика, 16:22
В «Альфа-Инвестициях» назвали топ-8 российских акций на третий квартал Инвестиции, 16:07
Чемпионке Олимпиады запретили выступать под песню «Младший лейтенант» Спорт, 16:04
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Трамп опубликовал созданное ИИ видео с арестом Обамы Политика, 16:03
Дума подготовила запрет кормить животных возле многоквартирных домов Политика, 16:03
«Цифровая нефть». Зачем новая компания инвестирует $1,5 млрд в Ethereum Крипто, 16:02
АвтоВАЗ озвучил планы по выпуску Lada Iskra в 2025 году Авто, 16:01
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00
Юрист Трампа рассказал, как заключил с Лукашенко сделку под водку Политика, 15:55
Путин назвал минимальный коэффициент рождаемости к 2030 году Общество, 15:49