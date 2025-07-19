Times узнала о связи убитого полковника СБУ с атакой на «Северные потоки»

Убитый в Киеве полковник СБУ мог быть причастен к подрыву «Северных потоков», Воронич был заместителем Червинского, которого называли координатором атаки, пишет NYT. Именно Червинский первым сообщил об убийстве Воронича в июле

Выброс газа, произошедший в результате утечки на газопроводе «Северный поток-2» в Балтийском море 28 сентября 2022 года (Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images)

Убитый в Киеве на прошлой неделе полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич был заместителем полковника Романа Червинского, которого называли координатором подрыва на «Северных потоках», сообщает газета The Times со ссылкой на источники из числа действующих и бывших сотрудников украинской разведки.

По словам собеседников издания, 50-летний Воронич был кадровым военным, разведчиком, родом с Западной Украины. Он поступил на службу в СБУ в 1998 году и переехал в Киев из родного региона в 2014 году. Бывший коллега Воронича описал его как «спокойного, очень тихого человека, который поддерживал себя в отличной физической форме».

Источник издания отмечает, что, несмотря на возраст, Воронич поступил в элитное спецподразделение СБУ «Альфа» и участвовал в операциях в Курской области. По словам одного из собеседников The Times, он также был организатором убийства командира батальона «Призрак» Алексея Мозгового под Луганском в 2015 году.

Воронича застрелили утром 10 июля в Голосеевском районе Киева. На камеры видеонаблюдения попал момент, как офицер СБУ вышел из подъезда и направился на парковку. Оттуда ему навстречу вышел неизвестный и, застрелив военного, скрылся. 13 июля СБУ заявила о ликвидации двух подозреваемых в убийстве полковника — мужчины и женщины. СБУ утверждает, что они действовали по заданию ФСБ России.

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Первым о смерти Воронича сообщил именно Роман Червинский, ранее служивший в силах специальных операций Украины и Главном управлении разведки Минобороны Украины. The Washington Post и Der Spiegel писали, что он был координатором взрывов на «Северных потоках» в сентябре 2022 года. По информации изданий, экс-полковник не планировал операцию, а исполнял приказы «высокопоставленных украинских чиновников». В частности, Червинский занимался логистикой и управлял командой из шести человек, которые установили взрывчатку.

Ранее NYT со ссылкой на источники сообщала, что подразделение Воронича «сыграло ключевую роль» в наступлении ВСУ на Курскую область прошлым летом, а также что некоторое время Воронич командовал подразделением, ответственным за убийство командира ополчения ДНР Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.