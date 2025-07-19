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Политика ,  
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Мерц заявил, что политика в отношении Украины в ЕС продвигается «тяжело»

Мерц: Украина вряд ли скоро вступит в Евросоюз

Политика в отношении Украины в Евросоюзе продвигается тяжело, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на большой летней пресс-конференции, ее стенограмму опубликовала пресс-служба правительства страны.

Критика в адрес ЕС, по его словам, вполне обоснованна «в некоторых аспектах»: союз стал слишком регламентированным и «чрезмерно бюрократизированным».

«Он слишком медленно реагирует на определенные события. Конечно, в кризисных ситуациях он демонстрирует дееспособность: достаточно вспомнить пандемию коронавируса, когда Европа показала себя с лучшей стороны, но сейчас мы видим, насколько тяжело продвигается, например, политика в отношении Украины», — сказал канцлер Германии.

Также Мерц усомнился, что Украина в скором времени вступит в Европейский союз: это едва ли возможно, пока конфликт с Россией не прекратится, считает политик.

«Для нас главный приоритет — сделать все, чтобы эта война закончилась», — сказал он на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине.

Затем будет обсуждаться восстановление Украины, сказал Мерц, добавив, что «это займет еще несколько лет».

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