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Военная операция на Украине ,  
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Bild сочла критику Мерцем Евросоюза направленной против фон дер Ляйен

Сюжет
Военная операция на Украине
Фридрих Мерц и&nbsp;Урсула фон дер Ляйен
Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в провале политики ЕС по Украине, пишет Bild.

Немецкий канцлер на пресс-конференции заявил, что Евросоюз в нынешнем состоянии «слишком регламентирован, слишком бюрократичен, слишком медлителен». Он также назвал политику европейских стран в отношении Украины «трудоемкой».

«Это была откровенная критика фон дер Ляйен, возглавляющей Еврокомиссию с 2019 года», —  отметило издание.

По словам Мерца, ЕС должен восстановить свою способность действовать, только тогда он сможет противостоять «вызовам справа и слева».

«Мы должны совершенствоваться в ЕС. Мы должны сосредоточиться на действительно важных задачах. Мы должны быть в состоянии решить проблему миграции вместе», — отметил канцлер.

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В июле фон дер Ляйен оказалась под угрозой отставки в связи с коррупционным скандалом времен пандемии, однако вотум недоверия председателю Еврокомиссии и ее исполнительной коллегии 10 июля не сумел пройти голосование в Европарламент.

Инициатива о вотуме недоверия была выдвинута ультраправым депутатом от румынской партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Георге Пиперей.

В ходе голосования 360 депутатов Европарламента проголосовали против резолюции, 175 — за, а 18 воздержались.

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Полина Минаева
Фридрих Мерц Урсула фон дер Ляйен Евросоюз Германия
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Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
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