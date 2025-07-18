Bild сочла критику Мерцем Евросоюза направленной против фон дер Ляйен
Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в провале политики ЕС по Украине, пишет Bild.
Немецкий канцлер на пресс-конференции заявил, что Евросоюз в нынешнем состоянии «слишком регламентирован, слишком бюрократичен, слишком медлителен». Он также назвал политику европейских стран в отношении Украины «трудоемкой».
«Это была откровенная критика фон дер Ляйен, возглавляющей Еврокомиссию с 2019 года», — отметило издание.
По словам Мерца, ЕС должен восстановить свою способность действовать, только тогда он сможет противостоять «вызовам справа и слева».
«Мы должны совершенствоваться в ЕС. Мы должны сосредоточиться на действительно важных задачах. Мы должны быть в состоянии решить проблему миграции вместе», — отметил канцлер.
В июле фон дер Ляйен оказалась под угрозой отставки в связи с коррупционным скандалом времен пандемии, однако вотум недоверия председателю Еврокомиссии и ее исполнительной коллегии 10 июля не сумел пройти голосование в Европарламент.
Инициатива о вотуме недоверия была выдвинута ультраправым депутатом от румынской партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Георге Пиперей.
В ходе голосования 360 депутатов Европарламента проголосовали против резолюции, 175 — за, а 18 воздержались.
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