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Политика ,  
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СК предложил запретить регистрацию мигрантов в «резиновых квартирах»

Фото: Ростислав Кошелев / ТАСС
Фото: Ростислав Кошелев / ТАСС

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложение о запрете массовой регистрации мигрантов в «резиновых квартирах», сообщила пресс-служба ведомства.

Помимо этого были предложены меры по усилению контроля за иностранцами, прибывающими в страну и выезжающими из нее.

«В их числе — введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах», — говорится в сообщении.

Кроме того, в СК выступили с инициативой более жесткого регулирования вопроса лишения гражданства для натурализованных граждан: это нужно делать по факту приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

В ведомстве также предложили синхронизировать процедуру получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет.

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19 июля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал ужесточение контроля за мигрантами. По его словам, на рассмотрении Госдумы сегодня находятся 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, а также вопросов, связанных с предоставлением гражданства.

Комитет нижней палаты по контролю 4 июля отправил запрос в СК, предложив представить свои идеи в части совершенствования законодательства, после заочного спора Бастрыкина и Володина о работе Госдумы в сфере противодействия нелегальной миграции

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Персоны
миграционная политика Вячеслав Володин Следственный комитет Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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