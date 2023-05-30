Путин пообещал обсудить со странами БРИКС продвижение российских видеоигр

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на выставке, посвященной креативной экономике, пообещал обсудить с партнерами по БРИКС выход российских видеоигр на рынки Китая и других членов объединения. Об этом сообщает «РИА Новости».

На выставке президенту рассказали, что российские разработчики испытывают трудности с выходом на китайский рынок, потому что для этого им нужны лицензии правительства Китая, но их не выдают. Он попросили Путина поспособствовать продвижению игр из России.

«Мы вставим в переговорный процесс... Рынок колоссальный. Не только в Китае, во всех странах БРИКС. Хорошо», — заверил президент.

В БРИКС помимо России входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Летом 2022 года заявки на вступление в объединение подали Иран и Аргентина.

По итогам 2022 года рынок онлайн-игр в России потерял 80% своего объема по сравнению с 2021 годом — такую оценку дал глава АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, ссылаясь на данные Российской ассоциации электронных коммуникаций. В 2021 году объем рынка онлайн-игр оценивался в 99,2 млрд руб., тогда рост год к году составлял 10%. Абсолютных цифр за 2022 год Плуготаренко не назвал.

Он отметил, что тремя основными причинами стали отток мейджоров, релокация российских студий и невозможность осуществления финансовых транзакций. В числе «барьеров» для развития отрасли также оказались отсутствие системного финансирования и «несостоятельный диалог» между государством и разработчиками.