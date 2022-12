Власти задумались о создании российского аналога Electronic Arts

Один из рассматриваемых сценариев предполагает финансирование поддержки российских проектов по созданию видеоигр на $50 млрд

Фото: Friedemann Vogel / EPA / ТАСС

Правительство обсуждает создание российского разработчика и издателя видеоигр, на развитие которого может потребоваться до $50 млрд, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы к совещанию по мерам поддержки российской видеоигровой индустрии, которое состоялось в Минцифры в середине декабря.

Власти обсуждают создание нового федерального проекта «Игровая индустрия будущего». По их задумке, несколько участников рынка учредят новую структуру «Росгейм», которая займется «восстановлением и стабилизацией отрасли, разработкой и изданием игр» и обеспечением поддержкой наиболее перспективных проектов, отмечает издание.

Развитие «Росгейма» предполагает несколько сценариев. «Стабилизационный» предусматривает восстановление отрасли и выход России в топ-20 стран — разработчиков игр. Расходы в этом случае планируются в размере $7 млрд до 2030 года. «Амбициозный» сценарий с заложенным в него «отраслевым прорывом» (что под этим подразумевается, не уточняется, пишет газета) потребует $20 млрд. Наконец, «лидерский сценарий» с финансированием на $50 млрд предполагает, что российские разработчики игр к концу десятилетия смогут конкурировать с мировыми лидерами отрасли.

Куратором федерального проекта, отмечает издание, станет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В его аппарате подтвердили, что поддержку игровой индустрии могут выделить в отдельный федеральный проект. Источники финансирования прорабатываются и с большой вероятностью будут внебюджетными.

Источник газеты, знакомый с деталями совещания, пояснил, что планируется создать «русский Electronic Arts» (один из крупнейших в мире издателей игр, издавал FIFA, Battlefield, Need for Speed, The Sims), который займется выпуском «высококлассных российских игр». Понимания об источниках финансирования проектов в рамках этой идеи пока нет, добавил собеседник издания.