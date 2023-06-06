Глава ИРИ назвал сроки выхода видеоигры «Смута»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 86,95 (-0,08) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 81,25 (-0,08) Инвестиции, 16:11
Договор контрагента с УК ПИФа: какие риски предусмотреть в договоре Pro, 16:57
Шойгу назвал целью теракта на ГЭС не допустить наступления России Политика, 16:56
Что такое аккредитив, как работает и как открыть: разбор Инвестиции, 16:48
Украинку снова освистали за отказ пожать руку сопернице на «Ролан Гаррос» Спорт, 16:47
Как быстро отыскать нужную вещь при огромном выборе в магазинах офпрайс РБК и Familia, 16:40
В Сербии нашли мертвыми семью из России Общество, 16:39
Зеленский опубликовал фото с Залужным с заседания по Каховской ГЭС Политика, 16:38
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Кошерная Coca-Cola: как бренды противостоят сезонному спаду продаж Pro, 16:30
15 июня Sendsay проведет онлайн-конференцию Пресс-релиз, 16:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:26
Шойгу сообщил о гибели 71 военного при отражении контрнаступления Украины Политика, 16:23
Как бизнес-партнерства создают экономику доверия Тренды, 16:21
Шойгу заявил о нескольких попытках наступления украинских военных Политика, 16:16
Кадры эвакуации жителей из Херсона из-за подтопления. Видео Политика, 16:15
Технологии и медиа ,  
0 

Глава ИРИ назвал сроки выхода видеоигры «Смута»

Глава ИРИ Гореславский: видеоигра «Смута» выйдет в начале 2024 года
Релиз видеоигры «Смута», разрабатываемой при поддержке Института развития интернета, состоится в начале 2024 года. В планах ИРИ — еще несколько игровых проектов, однако обеспечить окупаемость индустрии только за госсчет не удастся
Алексей Гореславский
Алексей Гореславский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Официальный релиз российской видеоигры «Смута» от новосибирской студии Cyberia Limited, предварительно, состоится в начале 2024 года. Об этом в интервью РБК сообщил Алексей Гореславский, глава Института развития интернета (ИРИ), на грант которого реализуется проект. В тестовой версии проект будет готов уже к концу текущего года.

Чем известна российская «Смута»

«Смута» — разрабатываемая компьютерная игра в жанре Action-RPG о периоде Смутного времени в России от новосибирской студии Cyberia Limited (ООО «Сайбериа Лимитед»). В центре сюжета — русский князь Юрий Милославский, который вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым начинает войну против польских интервентов.

Впервые о проекте заговорили в 2022 году, когда идеей «Смуты» заинтересовался ИРИ. Источники «Коммерсанта» утверждали, что суммарный объем инвестиций в проект может составить 1 млрд руб.

Финансирование «Смуты», как напомнил Гореславский, велось поэтапно. Первый контракт был направлен на построение механики и движка и составил около 260 млн руб. «В этом году мы выделили средства уже на контент — еще в общей сложности 230 млн руб., — отметил глава ИРИ. — То есть суммарно получилось около 490 млн». «На данный момент речь идет именно про разработку игры, а не про маркетинг», — добавил Гореславский, не уточнив, будут ли выделяться отдельные средства на продвижение проекта.

В целом по меркам игрового бизнеса бюджет «Смуты» Гореславский считает маленьким, особенно в сравнении с другой популярной российской игрой — Atomic Heart от студии Mundfish (в ее разработке ИРИ не участвовал, достоверно бюджет игры неизвестен, источники РБК давали разные оценки от $25 млн до $150 млн). «Бюджет большой нормальной игры начинается от $10 млн и заканчивается в районе $70–100 млн без учета маркетинга, — объясняет глава ИРИ. — Но давайте дождемся готового продукта, посмотрим его в действии. Главное, чтобы продукт был востребован и им воспользовались».

Какие меры нужны для продвижения отечественных видеоигр

Решение профинансировать «Смуту» Гореславский объясняет необходимостью «тронуть с места локомотив разработки российских видеоигр». В прошлом году ИРИ заложил бюджет еще на шесть крупных проектов — это «Спарта», «Ночь в музее», приложение «здоровьедетей.рф», мобильная игра «Бодо Бородо», «Тренажер истории», «После выписки». «Они дешевле и проще, но, по нашим ожиданиям, должны сработать. Сейчас наша задача — сделать так, чтобы в 2024 году среднестатистический геймер мог выбрать из набора пять-шесть российских игр и они были бы, скажем так, нестыдные», — утверждает Гореславский.

Читайте на РБК Pro
Как «жабья» монета устроила переполох на крипторынке — Fortune
Как китайская Кремниевая долина извлекла пользу из противостояния с США
Недвижимость в Абу-Даби как альтернатива Дубаю: что нужно знать инвестору
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ

Однако текущая модель монетизации игр не позволяет отбить затраты на высокобюджетные проекты только за счет российской аудитории. «Где индустрии взять деньги — вопрос пока открытый, — отмечает Гореславский. — Я не верю в историю с заголовком «Государство выделит, условно, $7 млрд, и за эти деньги мы что-то построим». Он приводит данные, что за 2022 год ИРИ потратил на игры почти 1 млрд руб., примерно столько же вложила в индустрию VK. «Если добавить частных инвесторов, которые делают проекты за свои деньги, то эту цифру можно умножить на два или, сильно зажмурившись, на три. Получаем максимум 6 млрд руб. в год, а скорее — 4,5–5 млрд руб. Это копейки для глобальной индустрии видеоигр, но это все качественно проработанные проекты на рынке», — указал Гореславский.

Сейчас наиболее реализуемой моделью привлечения в отрасль инвестиций и выведения игр на окупаемость является освоение иностранных рынков, в первую очередь Китая. Перспективы имеет также дистрибуция игр в страны БРИКС, Юго-Восточной Азии и в Латинскую Америку — последнюю Гореславский назвал «очень боевым направлением». «Насколько я знаю, наши крупнейшие компании активно работают с Африкой. Египет и Нигерия — это огромные рынки на 100–200 млн человек. Малайзия и Бангладеш — это еще полмиллиарда. Да, у них мало десктопов. Но мобильные игры продвигать там вполне разумно», — добавляет глава ИРИ.

Что касается рынков стран СНГ, то они, по мнению Гореславского, хотя и возможны, но в целом достаточно сложны. «Там уже у всех крупных игроков сложились какие-то отношения. У VK есть офисы, у 1С, — объясняет глава ИРИ. — Поэтому как вау-направление, в которое стоило бы вкладывать сегодня государству, не называю. А вот, например, в Малайзии или Индонезии, чтобы было какое-то системное взаимодействие, нужна системная поддержка. Без нее невозможно работать и в Китае. Чтобы выйти на местный рынок, надо съесть пуд соли, договориться с местными, отдать им половину».

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Анна Балашова Анна Балашова
видеоигры Институт развития интернета мобильные игры Алексей Гореславский
Материалы по теме
В Сети выложили 200 Гб данных из новой версии игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Технологии и медиа
Российские магазины столкнулись с дефицитом игры «Монополия»
Технологии и медиа
Власти поддержат интернет-проекты о спецоперации и шоу с дипфейком Маска
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter