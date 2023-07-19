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ФСБ задержала в Казани подозреваемого в подготовке поджога бронетехники

ФСБ задержала в Казани подозреваемого в подготовке поджога бронетехники экстремиста
ФСБ задержала в Казани сторонника запрещенного в России «Легиона «Свобода России», который планировал поджечь бронетехнику в Казанском высшем танковом командном училище. При обыске у него обнаружили компоненты для взрывчатки
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали в Казани предполагаемого сторонника одной из организаций, признанных в России террористическими, который, по данным спецслужбы, планировал поджечь военную технику, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

По данным источника РБК в правоохранительных органах, задержанный подозревается в том, что устроил схрон с бутылками керосина рядом с территорией Казанского высшего танкового командного училища и собирался поджечь бронетехнику. Как уточнил осведомленный источник «Интерфакса», при обыске у задержанного дома были обнаружены детонаторы, квадрокоптер, бесшумные часовые механизмы и компоненты для взрывчатки.

По данным телеграм-каналов SHOT и Baza, речь идет о 30-летнем местном жителе, который вступил в запрещенный в России и признанный террористическим «Легион «Свобода России» в апреле этого года. Baza пишет, что помимо танкового училища задержанный собирался атаковать объекты инфраструктуры и активно подыскивал подходящие цели. Самого мужчину ранее судили по статье о возбуждении ненависти. Теперь ему грозит от десяти до 20 лет за участие в террористической организации.

РБК направил запрос в Казанское высшее танковое командное училище.

«Легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, созданное в марте 2022 года, в основном в него входят россияне. Занимавший пост советника главы офиса украинского президента Алексей Арестович говорил, что желающие вступить в легион приезжают на Украину через третьи страны.

Подразделение было признано террористической организацией и запрещено Верховным судом России в марте этого года. В Генпрокуратуре ранее заявляли, что организация была создана на Украине «с целью подрыва основ конституционного строя Российской Федерации, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов».

После начала российской спецоперации на Украине ФСБ неоднократно сообщала о задержании в России сторонников украинских запрещенных организаций и тех, кто сотрудничал с украинскими спецслужбами. Ранее 19 июля суд приговорил к 12 годам лишения свободы украинца Александра Цилыка, которого ФСБ назвала агентом ГУР. Цилыка задержали в 2021 году. По версии ФСБ, он нелегально пересек границу России для переправки самодельных взрывных устройств и оборудования схронов.

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Неделей ранее ФСБ сообщила о задержании россиян, передававших ВСУ данные о военных объектах в Курской области. По версии следствия, передаваемые данные могли быть использованы для «проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники». Возбуждено дело по статьям о госизмене и приготовлении к диверсии. Подозреваемых заключили под стражу, они дали признательные показания.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Екатерина Костина Екатерина Костина
ФСБ Казань танки бронетехника ВСУ теракт
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