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Военная операция на Украине ,  
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Верховный суд признал «Легион «Свобода России» террористическим

Верховный суд России признал «Легион «Свобода России» террористическим и запретил его
Теперь лица, принимающие участие в деятельности легиона, будут привлекаться к уголовной ответственности за содействие терроризму. Уголовному преследованию также подлежит пособничество и финансирование формирования
Верховный суд РФ
Верховный суд РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Верховный суд России признал украинское военизированное объединение «Легион «Свобода России» террористической организацией и запретил его деятельность на российской территории. Суд удовлетворил исковое заявление генпрокурора России Игоря Краснова.

После вынесения решения Верховным судом лица, принимающие участие в деятельности легиона, будут привлекаться к уголовной ответственности за содействие терроризму. Уголовному наказанию подлежат пособничество и финансирование организации.

Ранее в Генпрокуратуре России заявили, что организация была создана на Украине «с целью подрыва основ конституционного строя Российской Федерации, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов».

«Легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, созданное в марте 2022 года, в основном в него входят россияне. Поддающихся верификации данных о его численности и деятельности практически нет.

Занимавший пост советника главы офиса украинского президента Алексей Арестович говорил, что желающие вступить в легион приезжают на Украину через третьи страны.

«РИА Новости» в сентябре прошлого года сообщило об обысках у модераторов телеграм-канала легиона. По версии правоохранительных органов, объединение консультировал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом).

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Пономарев в конце октября рассказал, что к тому моменту в формировании было около 500 человек, из которых половина принимала участие в боевых действиях.

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Верховный суд Россия список террористических организаций
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