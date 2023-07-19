Агента украинской разведки приговорили в России к 12 годам колонии

Украинца Александра Цилыка, которого ФСБ назвала агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины, приговорили в России к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 2-й Западный окружной военный суд.

Цилыка задержали в 2021 году. По версии ФСБ, он нелегально пересек границу России для переправки самодельных взрывных устройств и оборудования схронов. Для перехода через границу Цилык использовал фальшивые документы, согласно которым он якобы направлялся на лечение.

В суде заявили, что он частично признал вину и активно способствовал расследованию. Согласно приговору, первые три года из 12 лет срока он проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 500 тыс. руб.

Вместе с Цилыком в декабре 2021 года был задержаны Зиновий Коваль и его сын Игорь. По версии ведомства, они приехали в Россию для фото- и видеосьемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры. В ФСБ заявили, что задержанные дали признательные показания и рассказали, что были завербованы сотрудником Службы безопасности Украины.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко отрицал, что Ковали были агентами службы.