ФСБ сообщила о задержании помогавших ВСУ россиян в Курской области

В Курской области задержали россиян, передававших ВСУ данные о военных объектах в регионе. Возбуждено дело по статьям о госизмене и приготовлении к диверсии. Подозреваемых заключили под стражу, они дали признательные показания

Фото: Владислав Шатило / РБК

Федеральная служба безопасности в Курской области задержала россиян, которых подозревают в передаче Вооруженным силам Украины сведений об объектах Минобороны в регионе, сообщает пресс-служба областного управления ФСБ, передает «РИА Новости».

По версии следствия, передаваемые данные могли быть использованы для «проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники».

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК (приготовление к диверсии). Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания.

Ранее в четверг ФСБ сообщила о задержании сменившего пол с женского на мужской жителя Орловской области, ЛГБТ-активиста, волонтера внесенного в реестр иноагентов правозащитного проекта «ОВД-Инфо» и «администратора тематического антироссийского информационного ресурса».

По информации ведомства, он оказывал финансовую помощь ВСУ. В отношении задержанного возбудили дело по ст. 275 УК («Государственная измена»).

Статья о госизмене в соответствии с недавно обновленным УК предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. ФСБ регулярно сообщает о задержаниях россиян по этой статье. Например, в начале июля в Екатеринбурге задержали 39-летнего мужчину, который переводил деньги на поддержку ВСУ.