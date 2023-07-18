ФСБ сообщила о подготовке Украиной теракта на ГЭС в Ярославской области
ФСБ задержала в Угличе женщину, собиравшую для ВСУ информацию для совершения теракта
Задержанная в Угличе россиянка собирала информацию по заданию спецслужб Украины для теракта на ГЭС в Ярославской области, сообщает ФСБ
ФСБ задержала в Угличе женщину, которая по заданию спецслужб Украины собирала информацию для совершения теракта на объекте критической инфраструктуры Ярославской области.
«ФСБ России во взаимодействии с МВД России пресечена подготовка совершения террористического акта в Ярославской области», — сообщила спецслужба. В ведомстве уточнили, что задержана гражданка России 1987 года рождения.
Из оперативной видеосъемки следует, что спецслужбы Украины планировали устроить теракт на ГЭС в Ярославской области при помощи беспилотников.
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